Où trouver le pack PS5 avec le nouveau EA Sports FC 24 au meilleur prix ?

Fnac prend les devants en proposant d'ores et déjà un pack PS5 comprenant la console et le tout nouveau titre d'Electronic Arts à prix réduit. Découvrez tous les avantages de se procurer ce pack.

EA Sports FC 24 : Tout savoir du tout nouveau jeu

Le successeur de la série d'anthologie FIFA promet une expérience vidéoludique ultra réaliste. Electronic Arts a intégré de nouvelles technologies à son titre pour le rendre plus convaincant. Le plus important reste l'HyperMotionV, une solution captant les mouvements de véritables joueurs pour les reproduire en jeu. Il faut aussi ajouter le nouveau moteur Frostbite et l'optimisation Opta.

Avec cette configuration, le joueur a la possibilité de créer l'équipe de ses rêves. EA Sports FC 24 reprend la manière de jouer et l'apparence de plus de 19 000 athlètes. Avec Evolutions Ultimate Team, c'est à lui de lancer les prochaines légendes du ballon rond. Le programme n'intègre pas seulement les plus grands championnats du football masculin. Il intègre aussi les personnalités féminines, donnant encore plus de possibilités de création d'équipes. Côté terrains, même de nouveaux stades, comme celui du LOSC, ont été intégrés.

Une multitude de modes de jeu sont disponibles. Le mode Clubs se veut extrêmement complet et propose même le crossplay : les joueurs PS5 pourront jouer avec les joueurs Xbox, et inversement. Le titre a été parfaitement optimisé pour les consoles next-gen, ne présentant pratiquement aucun temps de chargement et des initiatives de gameplay intéressantes.

Commander le Pack PS5 avec le jeu EA Sports FC 24

Un pack PS5 avec un jeu pour moins de 500 €

En temps normal, ce pack comprenant la PS5 avec une manette et le jeu EA Sports FC 24 est vendu au prix de 619,99 € sur le catalogue de Fnac. En ce moment et jusqu'au 12 octobre, ce prix chute de 19%.

Il s'agit d'une période de précommande. En validant son panier dès aujourd'hui, l'acheteur a l'assurance de recevoir son nouveau jeu dès sa sortie, le 29 septembre. Il s'agit en outre d'un prix bas garanti : si le prix devait baisser entre le jour de votre commande et le jour d'expédition, l'enseigne assure une facturation au meilleur tarif.

L'enseigne accompagne cette promotion de ses avantages habituels. Vous pouvez choisir de recevoir votre jeu chez vous (avec différentes options de livraison) ou le retirer gratuitement au magasin de votre choix. Pensez aussi à la formule Fnac 2nde Vie : elle vous permet d'alléger votre facture en vous débarrassant de vos anciens produits.

Commander le Pack PS5 avec le jeu EA Sports FC 24

N'attendez pas si vous espérez profiter du nouveau jeu d'EA Sports dans les meilleurs délais et au meilleur prix. Si vous avez la possibilité de retirer votre jeu chez Fnac le jour J, ce pack PS5 peut toujours être victime de son succès. La précommande vous permettra de prévenir toute rupture de stock.