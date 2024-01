Promotions exceptionnelles sur cette sélection de trottinettes électriques  !

C'est l'occasion pour vous de découvrir ces appareils parfaits pour la conduite urbaine sans vous ruiner. Notre sélection se charge de vous présenter quelques-unes des meilleures trottinettes du moment.

L'Hitway H5 Pro, une trottinette iOS et Android

Dotée d'un écran LCD intelligent offrant une visibilité nocturne améliorée, la H5 Pro propose une multitude d'informations, y compris la vitesse, le niveau de batterie, les indicateurs de croisière, la distance parcourue, etc. Grâce à l'autodétection des défauts, la résolution des problèmes est simplifiée.

Un moteur puissant de 800 W.

Une batterie de 48V/13AH.

Vitesse maximale par défaut de 25 km/h, garantissant des performances stables et fiables.

La lampe d'avertissement, le klaxon électrique et le feu arrière améliorent la sécurité.

La double absorption des chocs hydrauliques assure un trajet confortable.

Contrôlez votre trottinette via l'application compatible Android/iOS, permettant la navigation, l'affichage des informations personnelles, le suivi du kilométrage, de la vitesse et des indications de défauts. La conception améliorée comprend une clé mécanique, un verrou de pliage, et un système de freinage à double disque pour une sécurité accrue.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra et sa belle autonomie

Le Scooter 4 Ultra de Xiaomi redéfinit la mobilité urbaine avec des caractéristiques innovantes et des performances exceptionnelles. Les pneus 10" anti-crevaison DuraGel, combinés au double système de suspensions, offrent une conduite confortable sur divers terrains.

Moteur de 940 W, permettant des performances d'accélération et d'ascension remarquables.

Batterie au lithium de 561,5 Wh offrant une autonomie exceptionnelle de 70 km.

Recharge complète en 6 h 30 grâce à l'adaptateur haute puissance de 124 W.

Avec un cadre résistant, une résistance aux intempéries avec l'indice IP55, et des fonctionnalités telles que l'affichage connecté des données de parcours, de l'autonomie restante et des notifications de panne via l'application Xiaomi Home/Mi Home, le Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra offre une conduite intelligente et sûre.

La Segway Ninebot F65I, un modèle pliable et plus confortable

La Ninebot F65I redéfinit la mobilité urbaine avec style et praticité. Avec des caractéristiques de sécurité intégrées telles que les clignotants, les pneus anti-crevaison de 10 pouces et deux systèmes de freinage (frein avant à tambour et frein arrière électronique), cette trottinette garantit des déplacements sûrs.

Dotée de :

Une autonomie allant jusqu'à 65 km.

Une vitesse maximale de 25 km/h, elle offre une excellente performance pour les trajets quotidiens.

Réflecteurs E-MARK avant, latéraux et arrière améliorant la visibilité.

Une sécurité accentuée.

Légère et pliable, elle se range facilement, la rendant pratique pour les déplacements. Les fonctions telles que la vitesse maximale avec limite, les feux de circulation avant/arrière, et la sonnette font de la Ninebot F65I une option polyvalente et sûre pour les trajets urbains.

L'AOVO ES80 M365 Pro, la trottinette électrique pas chère

Un rapport qualité-prix exceptionnel, combinant :

Une batterie de 10,5 Ah pour une autonomie de 35 km.

Un moteur de 350 W.

Une vitesse maximale de 25 km/h, et des fonctionnalités avancées.

Des freins à disque avant et arrière, elle assure un arrêt sûr en toute situation

Cette trottinette électrique dispose d'un écran LCD pour afficher la vitesse, le niveau de batterie et la distance parcourue. Les pneus pleins de 8,5 pouces offrent une sécurité accrue contre les crevaisons et une meilleure adhérence.

Avec une conception étanche et une immersion possible jusqu'à 15 cm, l'Aovo ES80 M365 Pro est prête pour différentes conditions météorologiques. L'application propose des fonctionnalités telles que le mode parking à distance et le régulateur de vitesse.

L'Evercross A1, la trottinette idéale pour la conduite nocturne

L'Evercross A1 allie puissance et confort pour une expérience de conduite exceptionnelle.

Son moteur puissant.

Sa batterie haute capacité de 48V/14 Ah.

Un affichage LED intelligent offrant des performances de premier ordre.

Le système de freinage double et la double absorption des chocs avant et arrière.

Ses phares à LED et les clignotants améliorent la visibilité.

Avec des pneus de 10 pouces, un pliage en trois étapes pour une portabilité facile, et une conception étanche, l'Evercross A1 est prête pour toutes les situations. Que ce soit pour les déplacements quotidiens ou les escapades occasionnelles, cette trottinette offre une solution fiable et durable.

L'Evercross ES2 et sa conduite assise

L'Evercross ES2 offre une conduite électrique confortable et polyvalente.

Un puissant moteur de 400 W.

Une batterie de 38V/10,4 Ah garantissant une autonomie allant jusqu'à 45 km.

Une vitesse maximale de 25 km/h.

Avec une double absorption des chocs

Un siège réglable et amovible.

Un panier arrière pour le stockage.

Les freins à disque avant et arrière assurent un freinage fiable

Cette trottinette est conçue pour la commodité, les différentes options de vitesse permettent d'ajuster la conduite selon vos besoins.

Facilement pliable et léger, l'Evercross ES2 est pratique à transporter et à ranger. Son tableau de bord LCD fournit des informations en temps réel, et le système de freinage double rajoute une couche de sécurité supplémentaire.

L'Urbanglide 100MAX : parfaite pour encaisser les chocs de la route

L'UrbanGlide 100MAX combine puissance et confort pour une expérience urbaine plus optimale. Dotée de roues de 10" et d'une double suspension, cette trottinette offre une conduite stable et confortable sur divers terrains.

Une vitesse de 25 km/h grâce à son moteur de 350 W.

Un puissant frein à disque et un frein moteur.

Des pneus increvables de 10" assurent une durabilité à long terme.

La conception ergonomique inclut un écran LCD intégré pour un contrôle facile, des fonctionnalités simplifiées avec un bouton unique, et une robustesse structurelle pouvant supporter jusqu'à 120 kg. Avec un design moderne et des caractéristiques pratiques, elle est un choix idéal pour vos déplacements quotidiens.

Segway-Ninebot MAX G2 E : 70 kilomètres d'autonomie au compteur

La Segway-Ninebot MAX G2 E représente une innovation majeure dans la mobilité urbaine.

Une autonomie de 70 km.

Une vitesse maximale de 25 km/h.

Équipée de pneus sans chambre à air et d'une suspension hydraulique pour une conduite silencieuse et confortable.

Le BMS optimise la gestion de la batterie, garantissant une autonomie prolongée. Les freins à tambour avant et le frein arrière électronique assurent un freinage précis. La gestion de traction (TCS) garantit une adhérence optimale, tandis que la fonction Apple Find My permet de localiser la trottinette en cas de besoin.

Avec des fonctionnalités avancées :

Le mode marche.

L'indicateur avant/arrière.

Lcloche d'alarme.

Le verrouillage du code,

Cette trottinette offre une expérience de conduite intelligente et sûre.

