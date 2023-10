Télépéage : 6 mois offerts avec le badge Ulys Classic

Ulys et son badge Ulys Classic vous donne la possibilité de tous les découvrir. En ce moment, l'enseigne vous offre les 6 premiers mois de votre badge, ne vous laissant à payer que votre consommation. Cet article vous en dira plus.

Le badge de télépéage, un geste écoresponsable synonyme de tranquillité

Sur l'autoroute, il n'y a rien de plus ennuyeux que les embouteillages, particulièrement fréquents à l'approche des péages. Une fois fixés au pare-brise de votre auto, les badges de télépéage Ulys vous donnent accès à des voies réservées. Non seulement vous n'attendez plus pour accéder au portique. Mais à votre approche, la barrière se lève automatiquement.

Vous n'aurez plus de ticket à récupérer et à ne surtout pas perdre. En outre, l'absence d'arrêt vous fait économiser du carburant, ce qui est bon pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Les badges de télépéage constituent des initiatives intéressantes, pas chères pour les personnes soucieuses de la planète et de la tranquillité de tous, car ils participent à fluidifier la circulation.

Découvrir l'offre Ulys Classic

Ulys vous offre 6 mois sur votre badge de télépéage

Ulys ajoute des avantages supplémentaires. La formule Ulys Classic vous donne accès à 1 000 emplacements de stationnement stratégiques (à proximité des gares et des aéroports, notamment), simplifiant encore vos déplacements. Elle fournira également un accès aux bornes de recharge pour les propriétaires de véhicules électriques. Vous pouvez même souscrire une option à seulement 2 €/mois pour que votre badge, utilisable sur l'ensemble du réseau autoroutier français, vous suive en Espagne et au Portugal.

Vous suivrez l'ensemble de votre consommation depuis l'application Ulys. Avec l'offre actuelle, l'entreprise ne vous fera payer aucuns frais de badge pendant les 6 premiers mois. Passé ce délai, son utilisation restera très abordable. Elle ne vous coûtera que 2 €/mois, et seulement les mois où vous l'aurez utilisé.

La formule Ulys Classic est entièrement sans abonnement. Vous pourrez la résilier quand vous le souhaiterez.

L'offre d'Ulys ne durera pas. N'attendez donc pas pour commander votre propre badge de télépéage. Les commandes de dernière minute ne sont pas un problème : Ulys assure un délai de livraison en 48 heures à votre domicile, vous permettant de prendre la route au plus vite.