Top 3 des meilleurs aspirateurs Samsung

Samsung est connue pour façonner des appareils innovants et ses aspirateurs ne sont pas en reste. Puissance d'aspiration exceptionnelle, longue autonomie, praticabilité, les produits ne manquent pas d'atouts. Retrouvez, à travers l'article suivant, notre top 3 des meilleurs aspirateurs signés Samsung.

L'aspirateur-balai Jet 85 Pet

L'aspirateur-balai Jet 85 Pet vous propose un nettoyage sans le moindre effort. Grâce à son moteur Digital Inverter ultraléger et puissant, il génère une aspiration de pointe, vous garantissant un intérieur impeccable en un clin d'œil.

Son système de filtration multicouche piège 99,99 % des poussières. Il réduit également les allergènes liés aux poils d'animaux. Sa batterie longue durée vous permet de nettoyer jusqu'à une heure sans interruption. Son réservoir à poussière lavable en cinq étapes garantit une hygiène optimale.

L'aspirateur-balai Jet 85 Pet se distingue également par :

Son design léger.

Sa facilité de contrôle grâce à son écran LCD intuitif.

Sa station de chargement 2-en-1 pratique qui vous offre une totale liberté d'installation et de stockage.

Enfin, l'appareil est livré avec divers accessoires (brosse motorisée Jet Dual, brosse Pet Tool+, etc.). Ces derniers s'adaptent à tous les types de sols et de surfaces, vous permettant d'atteindre facilement les endroits les plus étroits.

L'aspirateur-balai Jet 85 Pet vous est proposé à 699 € sur le site Internet de Samsung.

Achetez l'aspirateur-balai Jet 85 Pet Samsung

L'aspirateur robot Jet Bot AI+

Le Jet Bot AI+ de Samsung offre une expérience de nettoyage domestique inégalée grâce à sa technologie de pointe. Doté de la reconnaissance d'objets Jet AI, cet aspirateur robot nettoie en toute sécurité et efficacement, en évitant les objets fragiles et en maintenant une distance de sécurité. Il reconnaît et classe différents types d'objets et de meubles, ce qui lui permet de nettoyer autour d'eux de manière précise.

Avec sa technologie Clean Station, vous pouvez vider le réservoir de manière pratique et hygiénique tous les un à trois mois. Par ailleurs, son système de filtration multicouche piège 99,99 % de la poussière fine et des allergènes, garantissant un air pur dans votre maison.

Le Jet Bot AI+ est également équipé d'une caméra frontale. Cette dernière vous permet de surveiller votre maison et vos animaux de compagnie en temps réel à l'aide de l'application SmartThings.

L'aspirateur robot Jet Bot AI+ vous est proposé à 999 € sur le site Internet de Samsung.

Commandez l'aspirateur robot Jet Bot AI+ Samsung

L'aspirateur-balai Bespoke Jet Complete

L'aspirateur-balai Bespoke Jet Complete est un appareil haut de gamme. Il offre diverses fonctionnalités avancées pour un nettoyage efficace et hygiénique.

L'appareil est équipé d'une Clean Station intégrée qui permet de vider facilement et proprement le bac à poussière. Il suffit de placer l'aspirateur sur la Clean Station pour vider le réservoir des poussières tout en rechargeant la batterie.

Ce modèle est doté d'un système de filtration multicouche en cinq étapes qui retient 99,999 % de la poussière, réduisant ainsi les allergènes. Le moteur Digital Inverter génère jusqu'à 210 AW de puissance d'aspiration, assurant un nettoyage puissant sur différents types de sols.

Par ailleurs, son design aérodynamique le rend léger, facilitant ainsi son utilisation et réduisant la pression sur votre poignet. Enfin, sa batterie haute capacité permet jusqu'à 1 heure de nettoyage, et il est possible de la remplacer par une batterie de rechange pour une autonomie totale de 2 heures.

L'aspirateur-balai Bespoke Jet Complete vous est proposé à 899 € sur le site Internet de Samsung.

Optez pour l'efficacité de l'aspirateur Bespoke Jet Complete Samsung

Facilitez votre ménage sans plus tarder ! Rendez-vous sur le site Internet de Samsung pour en savoir davantage sur les articles présentés.