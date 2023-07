Vacances : Les plus belles destinations pour l’été 2023

Avec Hotel.com, les destinations sont riches et variées, avec un large choix en Europe notamment. Espagne, Italie, Portugal, Grèce ou Croatie : faites votre choix parmi des pays aux intérêts multiples, entre trésors naturels et culturels. Découvrez sans plus attendre les plus belles destinations pour votre été 2023.

L'Europe regorge de territoires aux paysages variés. Entre mer, océan ou montagnes, le choix s'offrant à vous est vaste. Pour vous aider à prendre votre décision, voici une sélection des plus belles destinations pour l'été 2023 :

Les îles Canaries en Espagne : Archipel espagnol situé dans l'océan Atlantique, les îles Canaries sont une destination prisée par les voyageurs. Archipel volcanique, elles comprennent un volcan encore en activité comme le pic du Teide. Avec des plages de sable blanc et de sable noir, ces îles regorgent de stations balnéaires, comme notamment Puerto de Cruz ou Los Cristianos à Tenerife. Entre activités nautiques, telles que la plongée sous-marine ou une sortie en jet-ski, mais aussi des randonnées dans l'intérieur des îles, vous ne serez pas déçu. Vous pourrez aussi opter pour une excursion en mer, pour aller à la découverte des dauphins et des baleines.

La Sardaigne en Italie : Cette grande île italienne, située au sud de la Corse, est l'endroit idéal pour des vacances dépaysantes. Avec plus de 1 800 km de côtes avec des plages paradisiaques, aux eaux turquoise et cristallines, vous trouverez forcément celle vous convenant. Entre sports nautiques variés, ou du sable fin pour de beaux moments de farniente, vous y séjournerez de façon idéale. En famille, en duo ou entre amis, vous trouverez l'hôtel vous correspondant pour des vacances réussies.

L'Algarve au Portugal : Située tout au sud du Portugal, cette région vous réserve mille et une surprises. C'est une destination de premier choix pour les amateurs de nature et de grands espaces. Les deux tiers de son territoire sont des zones protégées, découpées entre plages sauvages, falaises escarpées et relief montagneux. Avec près de 300 jours d'ensoleillement, vous profiterez d'un séjour portugais réussi. Entre sports nautiques dans les stations balnéaires du bord de l'Atlantique ou escapades dans l'arrière-pays, vous ne vous ennuierez pas un instant.

Les Cyclades en Grèce : Vous êtes en quête d'un lieu de villégiature où le soleil est garanti, avec des plages de sable fin, des criques paradisiaques... Alors les Cyclades sont la destination parfaite pour vous. Jet-ski, paddle, kayak, plongée, kitesurf... les activités nautiques ne manquent pas. Si vous avez plutôt besoin de repos, vous pourrez opter pour des sessions prolongées de farniente sans problème. Sur la plage ou au bord de la piscine de votre hôtel, vous pourrez vous délasser sans problème. Si vous êtes féru d'histoire, vous serez ravi. Les sites historiques antiques ne manquent pas. Vous pourrez notamment opter pour une excursion sur l'île inhabitée de Delos. Celle-ci abrite le plus grand site des Cyclades, un temple majestueux dédié au dieu Apollon.

Split en Croatie : Split est une station balnéaire de Croatie. Il s'agit du premier port maritime du pays sur les rives de la mer Adriatique. Unique en son genre, cette cité a été bâtie dans les ruines de l'ancien palais antique de Dioclétien, l'empereur romain régna de 284 à 305. Avec son style italien, son architecture spécifique, ses monuments et vestiges, cette cité est un haut lieu touristique. Entre mer et montagne, elle ne manque pas de charmes et d'attraits, et de spécialités gastronomiques locales à découvrir. Un combo parfait pour un séjour estival idéal.

Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix et réserver votre destination préférée sur le site Web d'Hotel.com. Canaries, Sardaigne, Algarve, Cyclades ou Split : laquelle choisirez-vous ?