Fisher Investments Europe donne son avis sur les prévisions économiques

En quoi consistent les prévisions économiques ?

Les prévisions économiques tentent généralement de prédire l'expansion ou la contraction du produit intérieur brut (PIB : outil de mesure de la richesse produite par un État), ainsi que l'ampleur de celle-ci. Elles peuvent également inclure la prévision d'autres mesures économiques populaires, telles que l'inflation ou le chômage. Nous nous sommes aperçus que ces projections pouvaient être d'ordre général (p. ex. prédiction du taux de croissance de l'économie mondiale sur une période déterminée, comme l'année ou le trimestre à venir) ou plus granulaire (p. ex. une région ou un pays spécifique). De l'expérience de Fisher Europe, ces estimations peuvent refléter les attentes des économistes plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, sur la base d'un vaste éventail de données, dont l'inflation, le commerce, la géopolitique et bien d'autres.

De nombreuses organisations publient des prévisions économiques. Il peut s'agir d'entités supranationales comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne ; d'autorités monétaires comme la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ; ou encore d'économistes du secteur privé travaillant dans de grandes banques ou dans des instituts de recherche indépendants.

Dans quelle mesure les prévisions économiques peuvent-elles grever la capacité d'un investisseur à anticiper l'évolution des marchés ?

Toutefois, de l'avis de Fisher Investments Europe, les prévisions économiques ne présentent aucun caractère prédictif. Nous pensons que la renommée des organisations susmentionnées, le recours à de grandes quantités de données, voire la décision d'utiliser des décimales (ce qui, selon nous, donne une fausse impression de précision) expliquent en partie la perception erronée selon laquelle ces projections font autorité et sont prémonitoires. Selon nous, il ne s'agit que d'opinions, ni plus ni moins, quel que soit le nombre de modèles mathématiques sur lesquels elles reposent. D'une part, ces prévisions sont établies par des êtres humains, qui ne possèdent aucune boule de cristal où voir l'avenir. Au contraire, leurs prévisions sont influencées par des préjugés et des idées sujettes à changement. À noter également que, d'après nos observations, de nombreux économistes sont formés à utiliser des hypothèses et des modèles similaires, ce qui conduit les organisations à analyser les mêmes données (souvent leurs données mutuelles) lorsqu'elles élaborent des perspectives économiques. Selon nous, cette approche accroît la probabilité de passer à côté d'autres données ou tendances.

D'autre part, de l'expérience de Fisher Investments Europe, les prévisions évoluent si et lorsque de nouvelles informations apparaissent. Prenez les perspectives de l'économie mondiale établies par le FMI pour l'année 2022. En octobre 2021, le groupe prévoyait que la reprise post-Covid entraînerait une croissance annuelle de l'économie mondiale de l'ordre de 4,9 % l'année suivante.[i] Au cours de l'année 2022, le FMI n'a toutefois cessé de revoir ses estimations à la baisse. En janvier 2022, le FMI a abaissé ses prévisions à 4,4 %, anticipant les répercussions macroéconomiques du variant Omicron, l'augmentation des prix de l'énergie, les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et l'inflation.[ii] En avril 2022, ce chiffre est passé à 3,6 %, le FMI justifiant cette nouvelle baisse par le fait que la guerre en Ukraine et l'inflation pesaient elles aussi sur ses anticipations de croissance économique mondiale. Au mois de juillet, le FMI a une nouvelle fois ajusté ses prévisions pour 2022 (à 3,2 %) et n'y a plus touché pour le restant de l'année.[iii] Depuis lors, le FMI a néanmoins indiqué que la croissance économique mondiale en 2022 avait été un peu plus forte, s'établissant à 3,5 %.[iv] Ces mises à jour régulières basées sur de nouvelles informations ne sont pas l'apanage du FMI, dont les prévisions et leurs révisions ultérieures reflètent dans les grandes lignes les perspectives pour 2022 établies par l'OCDE, la Banque mondiale et d'autres organisations.[v] Nous ne suggérons pas qu'ils devraient s'abstenir d'actualiser leurs prévisions, mais les investisseurs doivent garder à l'esprit que les prévisions initiales ne sont pas figées dans le marbre et peuvent s'éloigner considérablement des prévisions finales et encore davantage des chiffres réels.

Fisher Investments Europe sait par ailleurs que les prévisions économiques des autorités monétaires changent également au gré des nouvelles informations. Un exemple ? Les projections macroéconomiques de la BCE relatives au PIB réel de la zone euro (corrigé de l'inflation) pour 2009. En septembre 2008 - sur la base de données collectées quelques semaines seulement avant la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, un moment charnière dans la crise financière mondiale -, la BCE a prédit que le PIB de la zone euro connaîtrait en 2009 une croissance moyenne située entre 0,6 % et 1,8 %.[vi] Cette estimation est passée à une contraction mineure en décembre 2008, alors que la crise financière mondiale ébranlait les économies du monde entier.[vii] Dans les mois qui ont suivi, la BCE n'a cessé de revoir ses perspectives pour 2009, estimant la contraction tantôt à seulement -2,2 %, tantôt à pas moins de -5,1 %.[viii] En décembre 2010, soit près d'un an après la fin de la période en question, la BCE indiquait que le PIB réel de la zone euro s'était contracté de 4,1 % en 2009.[ix]

Dans quelle mesure les prévisions économiques peuvent-elles être utiles ?

De l'avis de Fisher Investments Europe, ces prévisions ne constituent pas une image fiable de la situation réelle future, en particulier pour les périodes plus éloignées dans le temps. Nous estimons cependant que les prévisions économiques peuvent être utiles aux investisseurs, quoique pas comme beaucoup l'entendent. Selon nous, ces rapports peuvent révéler ce que pensent et observent les autres, et quelles sont les attentes à un moment donné. Nous pensons que de telles informations peuvent s'avérer utiles lorsqu'il s'agit d'investir. Voyez plutôt : Nous avons constaté que les marchés ont tendance à anticiper les événements largement attendus. Ils intègrent dans leurs cours les gros titres, les opinions et, bien sûr, les prévisions, qui font souvent l'objet d'une large couverture dans les médias financiers que nous suivons. Dans le même temps, nous avons constaté que l'écart entre les attentes et la réalité était la principale source d'évolution des actions. C'est pourquoi nous estimons que les investisseurs peuvent utiliser les prévisions économiques comme un moyen d'identifier où se situent les attentes populaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles coïncident avec la conjoncture économique réelle. Par exemple, de l'avis de Fisher Investments Europe, si des prévisions largement suivies prédisent une récession mais que le PIB enregistre une croissance timide, cela pourrait suffire pour dépasser les attentes et faire grimper les cours des actions.

