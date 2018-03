Se loger en France (8/10) : Bordeaux Métropole, le temps des plus petites villes

« Ce 27 février, nous avons porté Bordeaux 2050 sur les fonts baptismaux, nous avons lancé la réflexion. Parce que Bordeaux 2030 est un projet arrivé à maturité. Maintenant il faut réintégrer les 27 autres communes de la métropole. #BM2050 c'est un nouveau chapitre, beaucoup plus métropolitain qui s'ouvre », déroule Jacques Mangon, maire de Saint-Médarden-Jalles, vice-président de Bordeaux Métropole chargé de l'urbanisme réglementaire et de la stratégie foncière.

Lancer un exercice de réflexion concernant Bordeaux Métropole en 2050, parce que 2030 c'est fini, n'est pas aussi surprenant que ça. Présenté devant 300 personnes à l'Arena, à Floirac, cet exercice de réflexion collectif, #BM2050, doit s'achever par la présentation, en mars 2019, de plusieurs scénarios possibles sur l'évolution de la métropole. Une démarche présentée par Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, en compagnie notamment de l'architecte et urbaniste Djamel Klouche.

« Bordeaux 2030 c'est déjà là », confirme Jean-Marc Offner, directeur général de l'A'urba (Agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine).

« On voit bien naître les quartiers nouveaux et se mettre en oeuvre une sorte de dilatation de la ville, qui sort de son centre historique avec l'émergence d'écoquartiers comme les Bassins à flot, bientôt Brazza, sur la rive droite, et Euratlantique, qui déborde de Bordeaux sur Bègles et Floirac. »