SEB choisit Dijon pour installer sa seconde plateforme logistique en Europe

SEB installe sa deuxième plateforme logistique en Europe non loin de Dijon. L'entrepôt, doit être finalisé « à la toute fin 2024 ou début 2025 » et regroupera l'ensemble de la production des produits « arts culinaires » du groupe (autocuiseurs, poêles et casseroles, notamment de la marque Tefal), provenant en particulier des deux usines du groupe bourguignon en Côte d'Or : Selongey (autocuiseurs) et Is-sur-Tille (friteuses sans huile de marque Actifry notamment). Les articles seront ensuite diffusés à l'ensemble des clients en Europe de l'Ouest, a expliqué en conférence de presse le PDG du groupe, Thierry de La Tour d'Artaise, qui habite en Côte-d'Or.

« Berceau historique »

« Ce point unique de distribution », qui emploiera une centaine de personnes, va permettre de « réduire le flux des transports, grands consommateurs de CO2 », a précisé le patron.

« Nous avons fait un long travail d'analyse de nos flux et de repérages des sites potentiels. Celui-ci a identifié le barycentre de nos opérations autour de Châlons-en-Champagne, mais nous avons préféré nous implanter pas si loin, en Côte-d'Or, notre berceau historique », a-t-il expliqué. L'entreprise a été fondée en 1857 à Selongey (Côte d'Or).

L'entrepôt de 38.000 m2 se situera à Til-Châtel (Côte d'Or), au nord de Dijon, « juste à la sortie de l'autoroute », a-t-il souligné. Une réserve foncière a été prévue, qui permettrait éventuellement d'agrandir les locaux jusqu'à 60.000 m2, afin de « prévoir le long terme », a ajouté M. de La Tour d'Artaise. La construction ne bénéficiera d'aucun financement public.

SEB se développe malgré une légère baisse du chiffre d'affaires

SEB s'est déjà doté tout récemment d'une plateforme logistique près de trois fois plus grande (100.000 m2) mais destinée à entreposer le petit électroménager à destination de la France et de l'Europe de l'Ouest. Ce centre, situé à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), avait nécessité un investissement de 80 millions d'euros.

SEB emploie 33.000 personnes dans le monde et détient 33 marques. Il a connu un succès fulgurant avec l'invention, dans les années 1950, de la « cocotte-minute ». Le groupe annoncé en 2020 le lancem

(Avec AFP)

(Avec AFP)