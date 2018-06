Bilan 2017 : l'économie bretonne se porte bien

Dans l'Ouest, l'emploi salarié privé est sur une pente ascendante, voire au beau fixe. Avec 17.500 emplois supplémentaires créés en Bretagne l'an passé dans les secteurs marchands non agricoles, dont 8 emplois sur 10 dans le secteur tertiaire marchand et 5.000 dans l'intérim, la Région affiche la 2e progression la plus élevée des régions françaises après les Pays de la Loire. Une situation plus favorable qu'au niveau national pour la troisième année à suivre.

Selon le bilan économique de l'année 2017 publié jeudi par l'Insee Bretagne, en partenariat avec la Banque de France, la Direccte, la Draaf et la Dreal, la croissance bretonne s'est établie à +2,4% l'année dernière contre +1,6% au niveau national.

Dans le même temps, cette progression s'est accompagnée d'une nette diminution du taux de chômage. En recul de 1,2 point, contre 8,6% à fin 2016, celui-ci est descendu à 7,4% de la population active, soit le plus bas niveau depuis 2011. Alors qu'en France, le chômage a diminué de 1,1 point sur un an, il s'agit du deuxième plus faible taux des 13 régions métropolitaines, après celui des Pays de la Loire (7,3%).

Pour l'Insee Bretagne, la situation bretonne est donc « globalement favorable en termes d'activité économique. »

Le retour à la croissance s'est notamment traduit par une accélération de l'activité des entreprises, et une hausse de 3,4 % des créations (19.513), qui atteignent leur plus haut niveau depuis 2011. La création d'entreprises a ainsi progressé dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de celui de la construction (-3,7%). En 2017, les sociétés ont représenté 32% des entreprises créées (+5%). En face, les défaillances d'entreprises ont atteint leur plus bas niveau, en recul de 6% sur un an.

L'industrie portée par l'agro-alimentaire, mais bilan agricole mitigé

Selon les secteurs, les chiffres de l'Insee Bretagne montrent un dynamisme de la construction, principalement neuve (+2,7 %, 1.900 emplois créés), ainsi qu'une hausse de la fréquentation touristique (+7,1% du nombre de nuitées), pour laquelle 2017 a été la meilleure année depuis 10 ans.

« Portée par l'agro-alimentaire, l'industrie, qui a créé 1.100 emplois en 2017, a pour sa part amorcé la reprise au début de l'année de façon plus précoce qu'en France », ajoute l'institut de la statistique. « Après avoir quasiment stagné en 2016, le chiffre d'affaires de l'industrie a enregistré une hausse substantielle de + 5,5 % contre - 0,3 % l'an passé. »

A l'inverse de 2017, ce sont les entreprises de plus de 500 salariés qui ont le plus progressé.

Dans le secteur agricole, en crise depuis plusieurs années, le bilan s'améliore mais reste en demi-teinte. En 2017, les rendements des grandes cultures (+ 9,3 %) ont fait régresser les cours des céréales et des légumes, ce qui a plutôt profité aux filières animales (porc, bovins, œufs de consommation).

Inégalités départementales

L'Insee Bretagne relève toutefois que, si l'emploi progresse sur l'ensemble de la région, des inégalités perdurent entre les départements. Portée par l'essor et le dynamisme de la capitale rennaise, l'Ille-et-Vilaine reste le territoire où l'évolution est la plus forte à +3,5%, soit 9.500 salariés supplémentaires. Si l'industrie n'y a pas créé d'emplois, le tertiaire marchand affiche la progression la plus importante (+4,5%). En parallèle, le taux de chômage en Ille-et-Vilaine se limite aussi à 6,6% contre 7,7% à 7,9% dans les autres départements.

L'embellie est ainsi nettement plus mesurée dans le Finistère qui a connu une croissance de l'emploi de seulement 1,3%. Le département est notamment pénalisé par les restructurations dans l'industrie agro-alimentaire, et plus particulièrement dans la filière transformation de la viande et de la volaille au sein des entreprises Tilly-Sabco et Doux.

Par Pascale Paoli-Lebailly,

correspondante de La Tribune pour la région Bretagne