Click and collect : cartes interactives et référencement, les initiatives bretonnes se multiplient

« Produits-locaux.bzh, c'est la plateforme du bien-manger pour tous près de chez soi. Dans cette période, n'hésitons pas à manger local, frais et breton ! » : Lors du premier confinement, le président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, n'hésitait pas à faire lui-même la réclame pour la plateforme solidaire produits-locaux.bzh lancée début avril par le Conseil régional.

Fondée sur la base du click and collect et de la livraison à domicile, cette plateforme met en relation les producteurs, les artisans et les consommateurs afin de favoriser le circuit court et la production locale. Active depuis avril mais relancée en communication avec le confinement en cours, elle met à ce jour en relation 50.000 consommateurs avec 1.500 producteurs, professionnels de la mer et artisans de bouche.

Accélérer la numérisation

Avec la nouvelle fermeture des commerces non-essentiels et la fragilisation des entreprises à la veille des achats de Noël, les professionnels bretons se mobilisent et continuent de numériser leur activité. À Rennes, une quinzaine de commerçants du quartier de la gare représentant divers établissements (boulangeries, épiceries, cavistes, bars...) et restaurants (traditionnels, japonais, italiens...) ont lancé, le 26 octobre, Placedelagare.shop. Ils assurent...