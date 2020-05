Fusion Images & Réseaux/TES : pour un numérique plus responsable

Démarré en 2019, le projet de fusion du pôle de compétitivité breton et ligérien Images & Réseaux avec son homologue normand, le pôle TES (Transactions Electroniques Sécurisées), est sur les rails. Les statuts devraient être validés pour la fin juin, avant la tenue d'une assemblée générale constitutive à l'automne ou à la fin 2020, en fonction des conditions sanitaires. Le siège de la future structure, dont le nom n'est pas encore annoncé, restera à Lannion.

C'est ce qu'a indiqué Vincent Marcatté, président du pôle, lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est déroulée, crise du Covid-19 oblige, en ligne mardi 28 avril. Faisant suite à une candidature à la phase IV des pôles de compétitivité qui a pour but de constituer des pôles plus forts et plus visibles à l'échelle européenne, ce projet a pour ambition de renforcer la recherche et l'innovation numérique en réunissant les deux structures phares du Grand Ouest. Ensemble, elles représentent 400 adhérents et visent les 500 membres en 2022. Situés dans une proximité territoriale, Images & Réseaux et TES se sont développés sur la thématique commune du numérique et sur des segments tels que la santé, les réseaux de communication...