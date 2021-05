Immobilier : avec le rachat de Century 21, Arche désormais au coude à coude avec Foncia

Alain Dinin, président de Nexity, a fait le déplacement mercredi 12 mai : au siège du groupe Arche à Tours, il a signé la cession de la franchise Century 21 avec son acquéreur, Philippe Briand, patron du groupe d'agences tourangeau.

Annoncées fin avril, les négociations exclusives entre Nexity et Arche pour le cession du premier réseau hexagonal d'agences immobilières, plus de 900 au total, auront duré moins de deux semaines. Nexity, premier promoteur français (3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020), a réalisé l'opération sur la base d'une valorisation d'environ 80 millions d'euros. Le groupe d'Alain Dinin, qui souhaitait se recentrer sur son métier de base, la construction de programmes immobiliers, offre la possibilité à Arche d'atteindre une taille critique sur un marché de plus en plus concentré.

La Holding de Philippe Briand, par ailleurs maire LR de Saint-Cyr sur Loire, le « Neuilly » tourangeau, ajoute ainsi à son tableau de chasse 915 agences immobilières et 7.200 collaborateurs réalisant quelque 450 millions d'euros de recettes en 2020. Le fondateur en 1990 du réseau d'agences Citya, acquéreur des franchises Laforêt en 2017 puis Guy Hoquet (également vendue par Nexity) en 2019, aligne désormais un parc de quelque 2.200 enseignes immobilières sur le territoire. Avec Century 21, le groupe de Philippe Briand pèsera 1,25 milliards d'euros de chiffre d'affaires et comprendra 18.000 collaborateurs. Ce qui le place au même niveau que Foncia (1,1 milliard d'euros en 2020). Si le groupe reste leader français sur la partie syndic d'immeubles, Arche le dépasse désormais dans les domaines de la gérance et des transactions.

Résilience du marché immobilier

La stratégie opportuniste de Philippe Briand est directement liée à la bonne tenue de l'immobilier. Malgré la crise sanitaire et l'interruption du marché pendant plusieurs mois, la baisse des volumes de transactions a été limitée à 4% en 2020. 1.024.000 opérations ont ainsi été réalisés en France l'année dernière nonobstant la fermeture des agences. Les indicateurs sont repartis à la hausse dès septembre 2020. Cette tendance, si elle se confirme, pourrait permettre aux professionnels de l'immobilier de retrouver dès cette année des volumes d'affaires comparables aux années précédentes.

Dans ce contexte de résilience de la pierre, portée par le désir de mobilité des Français dans un contexte de développement du télétravail, Arche acquiert un réseau de franchisé moderne et bien structuré. A cet égard, Laurent Vimont, président de Century 21, est pour l'instant maintenu dans ses fonctions. Arche pourra de surcroît réaliser des synergies entre ses différentes marques immobilières, profitables à l'échelle du groupe. D'ores et déjà, le développement d'un système d'information commun aux quatre réseaux détenus par Arche est dans les tuyaux. L'achat d'espaces publicitaires en commun, premier investissement des réseaux immobiliers à l'heure digitale, permettra également de réaliser de substantielles économies.