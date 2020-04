Immobilier : Alain Dinin reprend les rênes de Nexity

"Pour faire face à la disparition soudaine de Jean-Philippe Ruggieri", le conseil d'administration réuni samedi 25 a "décidé de réunir les fonctions de président et de directeur général et de nommer M. Alain Dinin en qualité de président-directeur général de la société avec effet immédiat", a annoncé Nexity ce 27 avril 2020. Membre-fondateur du groupe immobilier en 2000, il avait déjà occupé ce poste entre 2004 et 2019.

Lors de la dissociation des fonctions de président et de directeur général il y a onze mois, au profit de Jean-Philippe Ruggieri, Alain Dinin résumait ainsi le partage des pouvoirs: "en ce qui me concerne, sous mandat du conseil d'administration, celles de piloter la stratégie, les allocations de ressources, les missions sociétales ; et à Jean-Philippe Ruggieri et ses « associés », Julien Carmona, Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric Verdavaine, celles de piloter, d'adapter et de projeter...", précisait-il alors à La Tribune.

Aujourd'hui, Alain Dinin demeure entouré des trois directeurs généraux délégués Julien Carmona,...