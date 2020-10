L'industriel suédois Sandvik rétrécit encore en Centre-Val de Loire

Le siège orléanais de Sandvik Machining Solutions. (Crédits : Reuters)

ORLEANS (45). Le groupe d’usinage suédois, spécialisé dans l’automobile et l’aéronautique, va réduire ses effectifs et cesser la production de ses deux usines à Orléans dans le Loiret et à Chârost dans le Cher. La crise sanitaire du Covid 19 a un effet d’accélérateur dans la réorganisation déjà entamée de Sandvik au plan mondial depuis 2018.