Les potions volontaristes du Centre Val de Loire en matière d'emploi

Vice-président de France régions, François Bonneau compte obtenir des garanties du premier ministre lundi 28 septembre concernant le ruissellement de France relance vis-à-vis des PME des territoires. Crédit photo: Alain Canon/Région Centre Val de Loire (Crédits : Reuters)

Quatrième région la plus touchée par les plans sociaux, l’aéronautique et l’automobile sous forte tension constituant deux de ses filières majeures, le Centre Val de Loire compte relever le gant. Y compris en sensibilisant fermement les équipementiers Daher et Hutchinson, qui ont annoncé d’importantes réductions d’effectifs, à préserver l’emploi sur le territoire.