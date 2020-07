Protomotech veut lever 2 millions d’euros pour protéger les œuvres d'art

Le château de Maintenon en Eure-et Loir, le musée de poche Georges Sand et la Vallée noire à la Châtre dans l'Indre, le Musée de la nacre et de la Tabletterie à Meru dans l'Oise constituent les trois marchés récemment équipés par les capteurs de Protomotech. A la clé, une mesure en temps réel des taux d'humidité et de luminosité des salles...