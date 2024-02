Fruit emblématique du territoire, la châtaigne corse en convalescence

En Corse, le châtaignier est un arbre culturel, hiératique, immémorial. Au fil des siècles et des innombrables épisodes d'invasions, de conflits et de famine, c'était l'arbre nourricier, l'arbre à pain, grâce auquel on ne mourrait pas de faim. À une époque pas si lointaine, l'isolement des villages de montagne seulement desservis par des sentiers muletiers, faisait de la châtaigne la base de la nourriture quotidienne et un objet de troc dans la logique d'une vie autarcique.

Les recettes traditionnelles, sucrées et salées très prisées en période de fêtes autour de la cheminée, ont mieux traversé les générations que les vergers castanéicoles. La Grande Guerre, l'exode rural des années soixante et les maladies qui ont prospéré avec la désertification des terres, ont tari cette source ancestrale de l'économie paysanne. Des 40.000 hectares de châtaigneraies qui cernaient les maisons de lauze d'une pèlerine ocre en automne, il ne reste que quelques milliers épars d'arbres abimés. Le châtaigner corse, caressé par les vents frondeurs du régionalisme, a toujours constitué un marqueur identitaire. Sa renaissance, sacralisée en 2006 avec l'obtention du label AOP, est stoppée net par l'arrivée du Cynips quatre ans plus tard, un insecte exterminateur venu de Chine qui commet des ravages irréversibles. La production de farine de châtaigne chute de 110 tonnes à 16 tonnes en l'espace de quelques années...

Le Torymus, le super-héros du châtaignier...

Aujourd'hui, la châtaigneraie corse est en convalescence. Elle doit son rétablissement au Torymus sinensis, le prédateur naturel du Cynips, lui aussi importé de Chine. Avec le soutien institutionnel de la Collectivité de Corse et de la Chambre d'Agriculture et une souscription ouverte aux donateurs privés (dont la Brasserie Pietra qui produit une bière à base de châtaigne exportée dans le monde entier jusqu'au... Palais de Buckingham), le Groupement régional des Producteurs et Transformateurs de châtaignes et marrons de Corse (GRPTCMC) et le syndicat AOP Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa, la lutte biologique a pu être menée. Elle a pris la forme de lâchers massifs de femelles du Torymus Sinensis. La guerre fratricide sino-chinoise a porté ses fruits.

« Les deux parasites se neutralisent. Le Torymus se développe en fonction de la présence du Cynips. Au final, un équilibre s'est constitué grâce auquel la filière s'est remise petit à petit. La courbe de production de la farine de châtaigne corse sous AOP présente aujourd'hui des volumes de l'ordre de 55 tonnes qui vont probablement se stabiliser dans la durée » constate avec soulagement Carine Franchi, porte-parole du syndicat AOP qui couvre une aire géographique d'environ 800 hectares et 42.000 châtaigniers.

« Cette année, la récolte, qui s'étire d'ordinaire entre les mois d'octobre et de décembre, a été plus tardive, la sècheresse et l'absence d'humidité automnale ne favorisant pas l'ouverture des bogues pour libérer les fruits. Mais, globalement, à quelques rares communes près (232 communes ont des châtaigniers sur un total de 360, NDLR), les régions castanéicoles ont pu avoir leurs récoltes, ni mauvaises ni exceptionnelles... »

Une traçabilité au cordeau

La Corse recense une centaine de foyers qui vivent de la châtaigne, producteurs, transformateurs et meuniers confondus. Le prix de la farine de châtaigne corse sous AOP est en moyenne compris entre 18 et 20 € le kilo, « un prix qui permet la juste valorisation du travail de castanéiculteur. » Un travail en plusieurs étapes qui a conservé son rituel coutumier. Ramassées à la main, les châtaignes sont séchées dans des séchoirs traditionnels, décortiquées, triées, biscuitées dans des fours chauffés à blanc pour leur donner une belle couleur crème et apportées aux moulins - une bonne vingtaine répartis sur l'ensemble du territoire - pour confectionner une farine fruitée à la texture fine et homogène.

Le cahier des charges relatif à l'AOP permet de réaliser la traçabilité minutieuse depuis la parcelle récoltée jusqu'au sachet de farine de châtaigne commercialisé. Chaque conditionnement est doté d'un numéro de lot qui fournit des indications précises, entre autres, le jour de la récolte, la période de séchage et de décorticage des fruits séchés, le jour de la récupération du lot au moulin. Une traçabilité visuelle pour le consommateur : chaque sachet de farine de châtaigne sous AOP est flanqué d'une vignette exclusivement distribuée par le Syndicat AOP et dont la couleur change chaque année, jaune en 2023.

« Des distributeurs jouent sur la réputation du produit et du terroir sans garantir son origine corse. Aussi, nous mettons en garde le consommateur contre les farines fabriquées, quelquefois dans les règles de l'art, avec des fruits que des négociants font venir d'ailleurs, du continent, de l'étranger voire de vergers non-AOP mais dont l'étiquette mentionne un site castanéicole corse de référence »prévient Carine Franchi.

En 2018, un négociant a été condamné par le tribunal mais les tentations de fraude ne sont pas inhibées pour autant.

La farine de châtaigne - la Corse possède plus d'une cinquantaine de variétés - essentiellement consommée dans l'île, est en passe de conquérir de nouveaux marchés. C'est un produit dans l'air du temps. Vertueuse sur le plan nutritionnel, riche en minéraux et oligo-éléments, elle est naturellement sans gluten. Le Cynips et le Torymus Sinensis, qui sont aux premières loges, pourraient en témoigner. Même si la filière se passerait volontiers de leur compliment.