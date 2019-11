CroisiEurope inaugure son premier bateau de haute mer

Le 56e bateau de CroisiEurope sera maritime. La Belle des Océans quittera début novembre le chantier naval de Singapour, où elle vient de subir des aménagements de confort et une grande révision. Avec ce bateau de 60 cabines, racheté cet été à un armateur danois pour 25 millions de dollars, la compagnie strasbourgeoise s'engage dans une diversification inédite dans les croisières en haute mer.

La Belle des Océans effectuera cet hiver une série de traversées vers l'Inde et la Thaïlande. Elle naviguera ensuite dans le Golfe Persique et en Méditerranée avant de rejoindre, en mai 2020, son port d'attache sur le Saint-Laurent, au Canada. CroisiEurope a imaginé pour la prochaine saison d'été un cycle de croisières sur un itinéraire inédit vers Saint-Pierre-et-Miquelon. L'entreprise tente de s'imposer dans la croisière haut de gamme, « avec des conférenciers à bord et des menus à la carte », sur un segment occupé notamment par la Compagnie du Ponant.

Après avoir démarré ses activités sur une base fluviale à Strasbourg en 1976, avec des bateaux sur le Rhin et le Danube dès 1993, CroisiEurope a multiplié les...