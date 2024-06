Wiseed expérimente le financement participatif des startups industrielles

L'incubateur Quest for Change veut innover dans le financement des startups industrielles. Pour compléter l'offre de financements publics et privés proposés aux jeunes pousses, ce réseau présent à Strasbourg, Mulhouse, Metz, Epinal, Reims et Charleville-Mézières s'est associé avec la fintech toulousaine Wiseed. Ensemble, les deux opérateurs espèrent attirer dans le Grand Est de nouvelles opportunités d'investissement. Le partenariat a été présenté le 28 mai, à Strasbourg, à la communauté locale des business angels et des entrepreneurs.

Accélérer l'instruction des dossiers

« Nous voulons structurer la communauté des business angels en utilisant un outil numérique. Ils pourront accéder à des deals que nous préparons, et continuer d'accompagner les entreprises après l'investissement. Nous ciblons des entreprises dont la maturité se situe entre 18 mois et 24 mois avant l'industrialisation. Les réseaux de business angels ont des délais d'instruction de plus de six mois. Chez nous, c'est fait en quinze jours », résume Stéphane Chauffriat, directeur de Quest for Change. Cet incubateur public, association sans but lucratif, accompagne 270 entreprises dans le Grand Est, dont une centaine de startups industrielles.

« Il y a dans notre région et partout en France des business angels qui pratiquent leurs investissements de manière sauvage. Wiseed apporte une brique réglementaire et technologique et un cadre de réassurance qui leur permettra d'investir en confiance. Nous interviendrons dorénavant sous mandat d'agent lié de prestataire de services d'investissements », annonce Stéphane Chauffriat.

Un marché figé

« Le marché du financement des startups est compliqué, totalement figé depuis un an », observe Mathilde Iclanzan, directrice générale de Wiseed. « Le Grand Est est une région dynamique, mais pas dogmatique, où les startups industrielles ont toutes leurs chances. Depuis quinze ans, notre plate-forme de financement a permis à des particuliers d'investir près de 500 millions d'euros dans les entreprises », rappelle la dirigeante, dont l'activité sera désormais en partie fléchée vers Semia et ses « pépites » régionales.

La plate-forme de Wiseed dans le Grand Est proposera des investissements défiscalisables jusqu'à 50 % en fonction de l'intensité technologique des projets, mais elle ne sera pas ouverte au grand public. « Cette démarche est une première en France : un incubateur public se dote d'un outil de financement des startups sans pour autant prendre de participation au capital de celles-ci. C'est aussi première pour une structure associative que d'être agent lié d'un prestataire de services d'investissement », souligne Stéphane Chauffriat.

Jusqu'à 15 millions d'euros d'investissements

Le partenariat présenté à Strasbourg porte sur des financements entre 200.000 et 500.000 euros. Il s'adresse à des projets dont la maturité sera atteinte dans 18 à 24 mois. « Nous aimerions porter entre 20 et 30 projets par an, pour générer entre 10 à 15 millions d'euros d'investissements et projeter ces startups jusqu'au pied de leur première usine », espère Stéphane Chauffriat.

Deux ans après la naissance de son réseau d'incubateurs dans le Grand Est, Quest for Change a élaboré deux offres d'accompagnement sectorielles spécifiques. Quest for Industry, qui s'adresse aux start-ups industrielles, a permis de mobiliser 49 millions d'euros de fonds au profit d'une centaine d'entreprises. Quest for Health, qui cible les entreprises de la santé, accompagne 64 projets dont 35 % d'origine exogène. La branche « santé » a levé 2,5 millions d'euros sur huit projets depuis décembre 2022. Une trentaine de projets recensés dans la bio-économie bénéficieront en cours d'année 2024 d'une approche verticale similaire, dans l'espoir de massifier là aussi les investissements.

« On observe dans le Grand Est une homogénéité de la chaîne de valeur dans l'industrie. Les structures d'accompagnement ajoutent la ligne qui manquait », reconnaît Nicolas Ivaldi, associé chez Ventury Avocats / EY, qui accompagne certaines entreprises incubées chez Quest for Change. « Le partenariat avec Wiseed devrait réduire le stress de la découverte des projets et accélérer la phase d'audit », prévoit Nicolas Ivaldi.

Les premiers investissements portés conjointement par Wiseed et Quest for Change vont se conclure dans les deux prochains mois, au profit de deux startups dans le Grand Est présentes dans les domaines de la santé et des énergies renouvelables.