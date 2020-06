En difficulté financière, le plus grand aquarium d'Europe rouvre ses portes jeudi

La capacité d'accueil sera limitée à 1.700 visiteurs "en instantané". Les visiteurs devront acheter un billet horodaté et suivre un sens de circulation durant la visite. Le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans.

"Le parcours ne change pas, mais nous demandons un peu plus de retenue. Il est par exemple déconseillé de poser ses mains sur les vitres des aquariums. Nous avons également installé 150 distributeurs de gel hydro-alcoolique", a détaillé M. Perrin.

"Deux mois et demi de fermeture avec aucune recette, dans une période où, généralement, on a beaucoup de visiteurs, c'est inédit et très préoccupant", a de son côté déclaré M. Vallette lors d'une conférence de presse.