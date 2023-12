Jeux olympiques : Paris 2024 cherche ses derniers partenaires

Airbnb, Omega, Visa... Leurs logos sont omniprésents dans la communication des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est l'un des privilèges des partenaires de la compétition. Actuellement au nombre de 66, « de nouvelles signatures doivent être annoncées prochainement », confie, à La Tribune, François-Xavier Bonnaillie, directeur commercial chargé des partenaires.

Des entreprises qui représentent un tiers du financement

Tandis que le dernier conseil d'administration de l'événement vient de se tenir, les négociations pour de futurs partenariats se poursuivent. Les sponsors sont indispensables à la livraison des Jeux. Ils représentent en effet un tiers du financement, avec un montant s'élevant à 1,2 milliard d'euros fin 2023. Un chiffre dépassant le l'objectif original de 1,1 milliard d'euros, ce dernier ayant été revu à la hausse, à 1,8 milliard.

Bien que le programme touche à sa fin, l'organisation n'impose pas de date-butoir pour de potentielles sociétés intéressés.

« Nous avons atteint 97% de notre objectif, c'est du jamais-vu en termes de partenariats » s'est félicité, en conférence de presse ce 11 décembre, Fabrice Lacroix, directeur financier de Paris 2024.

Tous les secteurs ont été couverts

Un sentiment de réussite partagé par son collègue commercial François-Xavier Bonnaillie qui considère que « tous les secteurs ont été couverts ». Les partenariats engagent financièrement les entreprises, mais pas seulement.

Bien qu'ils payent pour diffuser leur image, les partenaires permettent aussi le bon fonctionnement des Jeux. Par exemple, la multinationale Sodexo se chargera de la livraison des repas des athlètes au quotidien, tout comme la RATP et la SNCF, sous l'autorité d'Île-de-France Mobilités, assureront les transports des spectateurs.

« Les partenaires sont essentiels au fonctionnement logistique. Sans eux, il n'y a pas de JO », insiste François-Xavier Bonnaillie auprès de La Tribune

Des acteurs doivent se plier aux exigences de la ville de Paris

Au-delà de l'organisation, certains acteurs, comme le groupe Banque populaire-Caisse d'épargne (BPCE), financent 700 athlètes et parathlètes dans leur préparation à la compétition. D'autres comme Coca-Cola se plient aux exigences de la ville-hôte de Paris qui combat le plastique à usage unique.

« Au départ, nous les avons un peu contraints et maintenant ils ont pris le pas. Il s'agit de mettre en place des fontaines et des gobelets réutilisables pour ne plus utiliser des bouteilles en plastique sur l'ensemble des sites de compétition temporaires dans Paris intra-muros », a affirmé, au Paris Zéro Carbone le 7 décembre, Pierre Rabadan, adjoint d'Anne Hidalgo chargé du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine.

Quatre niveaux de partenariat Les partenaires mondiaux, qui sous contrat de longue durée avec le Comité international olympique (CIO), sont présents sur plusieurs olympiades et bénéficient d'une forte visibilité : Airbnb, Alibaba et Allianz. Suivent les partenaires premium, officiels et enfin les supporteurs officiels. Leurs droits et engagements se déclinent selon leur échelon (représentation visuelle, communication, etc..).

