Kandu analyse et améliore la qualité de vie au travail

Née dans le laboratoire de R&D de Saint-Gobain, la startup étudie le confort acoustique et thermique, la qualité de l'air et la lumière des espaces de travail. MC350. Derrière ce nom de code, qui signifie « multiconfort 350 », se cache la volonté du groupe Saint Gobain de mesurer le confort pour son trois cent cinquantième anniversaire, en 2015. L'entreprise cotée veut alors connaître les attentes des utilisateurs en matière de confort acoustique et thermique, de qualité de l'air et de lumière.

Après avoir envoyé une carte à puce couplée à une application smartphone à ses milliers de collaborateurs pour les éprouver sur le terrain, Saint-Gobain décide en 2016 de créer la startup Kandu, qui, à l'été 2018, sort le Kandumètre.

Identifier les faiblesses

Lors de l'entretien avec la nouvelle directrice générale, Clara Getzel, arrivée en février dernier, le cylindre vert à capuchon noir est posé sur la table. Il indique un bruit de 60 décibels, une température de 17,4 °C, un taux d'humidité de l'air de 64 %, un indice lumineux de 648 lux et une concentration en CO2 de 794 ppm (partie par million). En revanche, il n'enregistre pas les conversations. « Il n'y a pas de micro, d'appareil photo ou de caméra. En matière d'acoustique, nous ne faisons que mesurer la pression sonore », insiste la patronne.

Installé pendant une à deux semaines, le Kandumètre se double de questionnaires pour croiser les données quantitatives avec le ressenti qualitatif. « Cela permet d'identifier et d'analyser les faiblesses issues du diagnostic, et surtout d'accompagner nos clients avec des recommandations ciblées et un projet d'amélioration approprié », résume Clara Getzel, qui pense déjà à l'après : le marché des maisons de retraite.

EN CHIFFRE

300 euros. Le prix par espace diagnostiqué jusqu'à 1.000 m².