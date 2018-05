Les entreprises du Grand Paris optimistes pour l'avenir

Le moral des entreprises du Grand Paris et d'Île-de-France se porte plutôt bien en ce mois de mai 2017. Dans son sixième baromètre, la Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France, qui consulte régulièrement des fédérations locales dans l'aménagement, le BTP ou la construction, se félicite de voir le Grand Paris devenir une réalité.

Premier motif de « soulagement » selon la CCI Paris Île-de-France : l'annonce du gouvernement le 22 février de réaliser l'intégralité des lignes du Grand Paris Express.

« Cela a un effet domino sur le reste de l'activité, assure Etienne Guyot. Des préoccupations demeurent, comme la tenue du calendrier et le maintien des opérations d'aménagement et de logement, mais les entreprises du Grand Paris se disent prêtes et capables de prendre les mesures pour s'adapter et s'organiser pour ce chantier. »