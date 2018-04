Attractivité : le Grand Paris et Le Havre renforcent leur coopération

2/3 des 30 millions de tonnes échangées par le fleuve entre les ports viennent des chantiers du Grand Paris, que ce soient les matériaux de construction ou les déblais. (Crédits : Reuters/Benoit Tessier)

L'association Paris Capitale Economique et la communauté d'agglomération du Havre ont signé, le 27 avril 2018, un partenariat de coopération, afin d'attirer davantage d'investisseurs internationaux dans le Grand Paris et d'échanger de bonnes pratiques en termes de mobilité et de logistique.