Paris 2024 : Tony Estanguet confiant pour les dernières épreuves avant les Jeux

Il reste 219 jours avant le début des épreuves sportives. Au surlendemain de la présentation de l'« Equipe de France des transports » au siège du Comité d'organisation, Tony Estanguet vient de prendre la parole pour faire le bilan de l'année 2023 et dévoiler les nouveautés prévues pour le premier semestre 2024. Sourire aux lèvres, le président rappelle les échéances à venir et revient sur les dernières polémiques.

Bientôt la fin des chantiers

A moins d'un an de l'ouverture de la compétition, 83% des chantiers d'infrastructures « seront » terminés d'ici au 31 décembre, a affirmé Tony Estanguet en conférence de presse ce mercredi 20 décembre. Pour ces « jeux à la française », l'ex-triple champion olympique chiffre le budget total à 1,2 milliard d'euros provenant d'investisseurs privés. Le reste des marchés attribués représente 2,3 milliards d'euros, attribués à 2.200 fournisseurs dont 90% se trouvent en France avec trois quarts de TPE et PME.



« Nous avons déjà vendu 7,6 millions de billets pour les Jeux olympiques et 830.000 pour les paralympiques, et il reste encore des places », s'est félicité Tony Estanguet.

Parmi les autres chantiers terminés, le président du comité d'organisation a déclaré que 100% de la flotte de cars dédiée aux accrédités était assurée.

Il n'empêche: certains chantiers demeurent, comme la tour d'observation pour les épreuves de surf à Tahiti.

« Nous avons consulté les collectivités locales, les associations, et même le président de la Polynésie, Moetai Brotherson. Tout le monde, sauf une association, est d'accord pour la construction de cette tour. C'est surtout une question de sécurité », a affirmé Tony Estanguet.

Aucun volontaire n'a été écarté

Pour l'organisation et le bon fonctionnement de la compétition, le Cojo a doublé ses effectifs en passant à 2.100 salariés en 2023. Un effectif qui doit encore doubler l'année prochaine, a affirmé le président de Paris 2024. S'ajoutent 313.000 bénévoles qui se déploieront sur le terrain au cours de la période estivale.

« Nous n'avons refusé aucune candidature. Avec ces volontaires, qui sont tous licenciés dans une fédération, nous voulons montrer l'importance du mouvement sportif en France », a poursuivi Tony Estanguet.

Les prévisions pour l'an prochain

Pour 2024, le calendrier est compact. Le premier trimestre sera dédié à la présentation des éléments visuels: tenues de la délégation française, médailles, affiches. S'en suivront tous les tirages au sort pour les événements comme le tournoi de football qui se fera en collaboration avec la FIFA. Dès la mi-juin, la Flamme olympique entamera son parcours avant la cérémonie d'ouverture sur la Seine, le 26 juillet.

« La cérémonie est le point fort de ces Jeux. L'idée de la Seine a toujours été et reste l'unique option », a martelé Tony Estanguet.

Une démarche remplie d'assurance et d'optimisme de la part des organisateurs, malgré la récente polémique concernant la basketteuse et administratrice Emilie Gomis, qui a relayé sur Instagram des posts controversés sur Ie conflit israélo-palestinien. Le président de Paris 2024 a assuré que le comité d'éthique avait suggéré sa radiation. Et d'insister: l'organisation doit être « exemplaire »... à l'image des Jeux.