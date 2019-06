Roland Castro : "Il faut s'attaquer aux disparités au sein des métropoles"

LA TRIBUNE - Lors de la réception donnée à l'Élysée fin mai en l'honneur des lauréats du Pritzker Price, le président de la République a promis de s'exprimer sur le Grand Paris. Vous, l'architecte spécialiste du sujet, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron dans ce domaine ?

ROLAND CASTRO - J'attends depuis un certain temps que le Grand Paris soit une grande priorité. À la suite des élections européennes, Emmanuel Macron a gagné huit ans pour en finir avec les disparités territoriales [s'il est réélu en 2022, ndlr]. Il dispose de huit ans, j'insiste, pour en finir avec le Rassemblement national en se débarrassant de toutes les causes qui poussent à ce vote. Je rêve d'une nouvelle Datar [Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, 1963-2014] qui pourrait prendre en charge la question du beau et porter une politique sérieuse sur les disparités au sein des métropoles.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est sur le point de naître. Bonne nouvelle ?

Il la faut ! C'est très bien et ce sera la meilleure réponse aux « Gilets jaunes », à condition qu'elle soit très présente et très territorialisée. Je crois beaucoup en des...