CES 2020 : Eisox vise l'optimisation énergétique des bâtiments européens

L'angevine Eisox sera, cette année, l'une des rares startups ligériennes à embarquer pour le CES de Las Vegas. Pour elle, ce sera sa troisième participation.

« C'est l'endroit où l'on peut rencontrer les dirigeants de grands groupes que l'on ne voit pas en France. Des interlocuteurs plus qualifiés, qui ne sont là que pour le CES. En raison du décalage horaire, ils ne sont pas dérangés par des appels de métropole. Ça, c'est l'autre intérêt du CES ! », justifie Maxence Chotard, 30 ans, CEO et cofondateur d'Eisox.

La startup déploie une tête thermostatique intelligente dans des bâtiments de la Poste (70.000 mètres carrés), de Total (500 logements étudiants) et de la SNCF (deux bâtiments). « Ces deux derniers déploiements sont d'ailleurs le fruit de contacts pris lors des précédentes éditions du CES. Alors que les échanges que nous avions pu avoir en France avec des dirigeants de ces mêmes entreprises sur d'autres projets n'ont toujours pas abouti », remarque-t-il.

Jusqu'à 77 % d'économies d'énergie

« Notre credo, c'est l'optimisation énergétique des bâtiments », explique Maxence Chotard, dont l'idée incubée, à l'origine, par l'école d'ingénieurs angevine Eseo a été accompagnée par le Village By CA, La Poste, la Cité de l'objet connecté, le CEA Tech... a permis de produire une tête thermostatique intelligente adaptable sur les radiateurs à eau chaude.

« Ce type de chauffage équipe 80 % du marché européen. En France, cela représente 90 millions de radiateurs chez particuliers et les professionnels. »

Plus qu'un régulateur de chauffage, cette tête thermostatique intelligente est équipée de sept capteurs permettant de détecter une présence, et de mesurer la qualité de l'air, la température, l'humidité ou la luminosité, et surtout de gérer des plannings de chauffage. Confiée aux experts du CEA Tech pour résoudre des problématiques de régulation de température, la technologie est dotée d'un algorithme permettant de s'affranchir de la proximité de la chaleur du radiateur. Résultat, « les économies d'énergie seraient, selon les utilisateurs, comprises entre 35 % et 77 % et garantissent un retour sur investissement de deux à trois ans », assure le fondateur d'Eisox.

Une seconde levée de fonds en 2020

Commercialisé 99 euros hors taxes, le produit est conçu pour être robuste, autonome et à la mise en œuvre immédiate. En se concentrant sur le marché des professionnels, Eisox, qui ne souhaite pas divulguer son chiffre d'affaires actuel, estime pouvoir atteindre 10 millions d'euros d'ici à cinq ans. L'hiver dernier, 500 têtes ont été vendues et 2.000 devraient l'être pour la saison 2019-2020. Après une première levée de fonds de 500.000 euros en 2018, la startup angevine renouvellera l'opération pour près de 1 million d'euros au cours du premier semestre 2020.

Créée en 2016 autour de Maxence Chotard, de son père, Joël, directeur technique, et de Baptiste Clenet, chargé du développement logiciel, la jeune pousse emploie six personnes à temps plein. La fabrication des têtes thermostatiques est 100 % made in France, avec une électronique confiée à une entreprise saumuroise et la plasturgie réalisée en Loire-Atlantique. Lancée en 2018 sur le marché français, Eisox est déjà en quête de partenaires pour prendre pied sur le marché européen à l'horizon 2021.

ZOOM

Angers French Tech, porte-drapeau de la région

Michel Perrinet, délégué territorial d'Angers French Tech.

Organisatrice une année sur deux d'une « learning expedition » - voyages encadrés destinés à vivre une culture de l'intérieur - au CES de Las Vegas jusqu'en 2018, la région des Pays de la Loire, privilégiant désormais un accompagnement des entreprises au coup par coup, laisse la main aux initiatives territoriales.

Cette fois, c'est Angers French Tech qui, d'une certaine manière, prend le relais. Avec dans ses bagages, des institutionnels (direction territoire intelligent d'Angers Loire Métropole), de grands groupes et ETI (Engie, ZeKat, Lacroix, Suez, La Poste, VYV...), et finalement très peu de startups : Eisox, Helyx (accompagnement et conseil en informatique pour startups) et Wishibam (solution de digitalisation d'espaces commerciaux pour les centres-villes et galeries marchandes).

Une vision plus angevine que ligérienne. « Nous cherchons à faire découvrir les angles techniques de la smart city. Il ne s'agit pas de subventionner l'exposition de startups à l'extérieur. Des initiatives locales, comme Fox in the City, existent pour cela. À l'international, nous avons davantage de valeur à trouver sur l'aide et l'accompagnement de ceux qui s'y retrouvent, que dans le rayonnement de startups locales dont le retour sur investissement pour l'intérêt général est une vraie question », justifie Michel Perrinet, délégué territorial d'Angers French Tech où la métropole vient de missionner Engie pour muer « la douceur angevine » en un « territoire intelligent ».

À Nantes, EP, tête de pont et cofondatrice de la filière proptech fera partie d'une délégation d'une trentaine d'entreprises de l'univers de l'immobilier hexagonal (Habiteo, Kadran, Habx, Idealys, Kaufman & Broad, Nexity, Ideal Groupe...), « pour aller chercher du sourcing et des idées de nouveaux services à développer dans les logements et l'immobilier de bureaux », indique Pierre Leroy, cofondateur d'EP et président de la proptech.