Covid-19 : Xenothera veut accélérer avec un essai clinique de son traitement en Europe

Odile Duvaux ronge son frein. « On avance... mais pas toujours au rythme que l'on voudrait », trépigne la fondatrice de la biotech nantaise Xenothera, candidate à la mise au point d'un traitement (Xav-19) pour lutter contre le SARS-CoV-2. Trois mois après les premiers essais cliniques lancés en juin dernier, seuls dix-huit patients ont pu recevoir les doses entre les mois de septembre et novembre.

Suspendue pendant l'été dernier aux autorisations délivrées par l'ANSM, la phase 2 de l'essai clinique Polycor, piloté par le Dr Benjamin Gaborit, du service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nantes, dirigé par le professeur François Raffi et le concours des CHU d'Angers, Paris (Saint-Antoine) et Lyon, a été menée à pas comptés. Sur un patient, d'abord, imposant une pause de trois semaines, puis sur deux, etc. Sans doute échaudée par l'essai thérapeutique du Biotral qui avait conduit au décès d'un patient sain à Rennes en 2016, l'ANSM a visiblement redoublé de prudence et imposé ses conditions en limitant les capacités d'inclusions et le choix des établissements. Elle a été confortée le 4 novembre...