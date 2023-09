Le spécialiste de l’emballage Tetra Pak pousse le bouchon solidaire et biosourcé

Engagé dans le développement d'une brique alimentaire du futur, composée de matériaux renouvelables ou recyclés (issus de sources responsables), entièrement recyclable et neutre en carbone, le groupe Tetra Pak annonçait, en avril 2022, investir quelques 400 millions d'euros dans le développement et la mise en place de solutions de bouchons attachés dont cent millions d'euros pour la seule usine de Chateaubriant, en Loire-Atlantique.

A l'époque, cinq nouveaux types de bouchons attachés étaient testés sur le marché irlandais, dans les pays baltes, en Espagne, en Allemagne... « Ce développement permet aux clients basés en Europe de se préparer à respecter la directive sur les plastiques à usage unique (SUP), qui entrera en vigueur en juillet 2024», indique un communiqué de Tetra Pak.

Un peu plus d'un an et demi plus tard, l'usine castelbriantaise, construite il y a soixante ans, entrée dans le giron de Tetra Pak en 1999, est en passe d'achever une véritable cure de jouvence. «Nous sommes en train de lancer la vingt-neuvième ligne de production », témoigne Erwan Boscher, directeur du site de Chateaubriant, désormais engagé dans la fabrication de bouchons attachés pour une famille de cinq produits. « Tout a commencé entre 2021 et 2022 avec la création d'une extension de 2000 m² pour accroître les capacités de production et porter la surface du site à 8500 m² », rappelle-t-il.

Le plus gros site de production de bouchons en Europe

L'investissement de 9 millions d'euros réalisé à Chateaubriant permet le déploiement de dix nouvelles lignes, spécifiquement adaptées à la production de bouchons attachés, tandis que les anciennes lignes sont progressivement renouvelées par des modèles hybrides, moins énergivores et plus rapides. « Les nouvelles lignes peuvent atteindre des cadences de 50.000 bouchons à l'heure », précise Erwan Boscher.

[Les nouvelles lignes production déployées par Tetra Pak à Chateaubriant (44) peuvent produire jusqu'à 50.000 bouchons attachés à l'heure]

Cinquante millions d'euros ont été investis dans ces nouveaux équipements en 2022, et 40 millions sont programmés pour poursuivre ces implantations en 2023 et 2024. « Nous disposerons de trente-deux lignes de production, ce qui fera de nous, le plus gros site de de productions de bouchons en Europe », témoigne avec un brin de fierté le directeur du site français, tandis que ses homologues italiens et espagnols sont eux aussi engagés dans un plan de modernisation.

En fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'usine castelbriantaise (115 personnes et 30 intérimaires) aurait produit 7 milliards de bouchons cette année, contre 5 milliards l'an dernier, et table sur une production de plus de onze milliards en 2024, soit deux fois plus qu'avant les travaux. « Ce qui nous permet aussi d'internaliser la production de bouchons jusque-là externalisés », ajoute Erwan Boscher.

En équipant environ quarante emballages différents de bouchons attachés, Tetra Pak prévoyait de vendre plus de 1,5 milliard de bouchons attachés d'ici à la fin 2022, parmi les 12 milliards de bouchons (+12% par rapport à 2021) vendus cette année-là. Parmi lesquels 13% en France, 46% en Europe et 41% dans le reste du monde. Le bouchon attaché pourrait représenter 50% du marché européen pour Tetra Pak.

Une poussée des produits biosourcés

En intégrant de plus en plus de matériaux renouvelables, d'origine végétale, dans la composition des bouchons, Tetra Pak, engagé depuis 2019 à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ses activités, indique avoir économiser 131.000 tonnes de Co2, et réduit ses émissions de GES de 39% depuis 2019.

« De fait, la production de bouchons produits à partir de résine de canne à sucre, qui il y a deux ans, représentait moins de 5% atteint aujourd'hui 30% de l'activité. Son évolution dépendra demain de la demande de nos clients et de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement », mentionne Erwan Boscher pour qui la baisse des coûts énergétiques et la réduction de l'empreinte carbone constituait un des autres objectifs des investissements réalisés à Chateaubriant.

L'enjeu de l'énergie et de l'empreinte carbone

Outre un travail sur les alimentations et consommations d'eau, air et d'électricité, l'introduction de presses hybrides dont les flammes sont remplacées par une chauffe électrique ont permis de réduire de 30% la consommation des lignes de production. « Même si nos volumes ont augmenté, nous sommes à consommation égale », se félicite Erwan Boscher. Plus largement, Tetra Pak a, d'ailleurs lancé un plan d'investissement spécifique de 100 millions d'euros pour réduire les émissions carbones de ses usines.

« Nous électrifions nos processus industriels pour passer du gaz à l'électricité. Cela nécessite d'importants investissements en R&D et le renouvellement de nos outils mais c'est une condition sine qua non pour réduire l'empreinte carbone de nos usines », précise Gilles Tisserand, vice-président Climat & Biodiversité de Tetra Pak France, dont 100% de l'électricité proviendrait d'énergies renouvelables. Entre 2021 et 2022, la production d'énergie photovoltaïque solaire sur site est, ainsi, passée de 5,5 MW à 8,4MW. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de l'usine de Chateaubriant où les 2000 m² de l'extension et les 90 places de parking sont à l'étude pour y implanter des panneaux photovoltaïques.