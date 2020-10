Les batteries d’E4V veulent accélérer la transition énergétique

« Les deux premières voitures électriques MIA équipées d'une solution de batteries E4V affichent 250.000 kilomètres au compteur. Elles roulent toujours et leur batterie se portent bien », assure Denys Gounot, président de E4V, fournisseur des batteries utilisées pour motoriser les premiers véhicules électriques construits par la filiale du constructeur vendéen Heuliez, MIA Electric, aujourd'hui disparue. Neuf ans plus tard, E4V décrochait, l'an dernier, la fourniture du pack batteries de l'AMI, l'innovant et conceptuel véhicule urbain lancé par PSA-Citroën. Une visibilité indéniable.

Passée de start-up à PME de croissance, l'entreprise mancelle, qui développe des solutions de batteries lithium-ion basées sur la technologie du Lithium-ion Phosphate de Fer (LiFePO4), a pris du galon. « C'est un maillon essentiel du véhicule électrique, la batterie ne peut pas tout faire mais elle peut faire beaucoup de choses. Nous avons travaillé sur le marketing technologique, l'électrochimie, le développement d'applicatifs... fait des choix mécanique, thermique, de software, développé notre propre BMS (Battery Management System), autrement dit, la carte électronique capable de gérer le fonctionnement, la sécurité et l'énergie......