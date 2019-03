Porte de Loire : durable à tous les étages

Eiffage n'a rien laissé au hasard pour le chantier Porte de Loire, dont la première pierre vient d'être posée. Ce projet prendra la forme d'une vitrine au plan national pour ses programmes d'urbanisme des villes du futur. L'équation à réaliser est de plus en plus complexe et coûteuse pour les promoteurs. Les nouveaux bâtiments doivent à la fois respecter les dernières normes environnementales pour les matériaux et l'isolation notamment, démontrer une capacité d'usage optimale, et s'insérer dans le paysage architectural et des transports de la cité.

Le chantier Porte de Loire, d'un montant total de quelque 50 millions d'euros (dont une quinzaine financée par la ville et la métropole), tentera ainsi de combiner l'ensemble. Décidé en 2011, il a attendu huit ans, au gré du dépôt des permis de construire, du changement d'équipe municipale, enfin de la purge des recours des commerçants et des associations en septembre 2018, pour finalement commencer début 2019.

Eiffage, qui a remporté l'appel d'offres, prévoit le nec plus ultra sur la partie qui lui est dévolue, qui durera deux ans au minimum. Cette dernière concerne d'une part la construction de deux hôtels Hilton trois étoiles...