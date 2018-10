Pourquoi les villes doivent redevenir des lieux de fabrication

Alors que le "local" séduit de plus en plus les consommateurs, et que le "made in France" devient même parfois un étendard politique, les villes françaises dépendent aujourd'hui largement des importations pour répondre aux besoins de leurs habitants, souligne une "note de position" publiée ce jeudi 18 octobre par le cabinet Utopies. Interrogé par La Tribune, Arnaud Florentin, directeur associé de l'agence de conseil, analyse le phénomène et insiste sur l'urgence de faire marche arrière.

LA TRIBUNE - Dans votre rapport, pour expliquer la nécessité d'un ancrage de la fabrication dans les villes, vous utilisez la notion d'"effet multiplicateur local". De quoi s'agit-il ?

ARNAUD FLORENTIN - La notion d'effet multiplicateur local, élaborée par le cabinet Utopies dans une étude de 2016, correspond à la capacité d'un revenu qui entre dans un territoire à y circuler durablement et à irriguer son économie. Il représente le deuxième pilier de sa prospérité, à côté de son aptitude à capter des richesses, via les exportations, le tourisme, etc. Un tiers de sa santé économique en dépend. L'image d'un flipper, où pour réaliser des points il faut que la balle ait le plus d'interactions possibles, résume bien ce concept.

Pourtant, non modélisé jusqu'à notre étude, l'effet multiplicateur local se retrouve aujourd'hui dans l'angle mort des politiques publiques de développement, qui prennent en compte seulement le premier pilier. Résultat : son ratio baisse nettement depuis 50 ans, en raison d'un affaiblissement de la diversité économique des territoires, et donc des échanges. Les balles dans le flipper sont nombreuses, mais elles y restent de moins en moins. Promouvoir la fabrication locale est justement un moyen de de réintroduire de la diversité.

S'agit-il de soutenir une forme d'autarcie ?

Non, l'autarcie est un dogme sans valeur scientifique, alors que l'autonomie locale est aujourd'hui une nécessité face à des fractures sociales et écologiques qui ne nous laissent plus le choix. L'objectif consiste dans un équilibre entre ce que l'on capte à l'extérieur et ce qui est produit localement : un niveau d'autonomie de 10-15% engendrerait déjà des conséquences très importantes. Et le pari est qu'à partir des villes l'ancrage local de la production s'étende, par cercles concentriques, à l'ensemble des territoires qui les entourent. Les échanges qu'il faut multiplier ne sont d'ailleurs pas seulement ceux d'objets, mais aussi ceux d'informations : à Barcelone, le mouvement FabCity promeut justement le passage d'un modèle Produce in Trash Out (PITO) à un modèle Data In Data Out (DIDO).

Dans votre Fab City Index, qui mesure la capacité d'auto-production des villes françaises, Paris figure en tête, suivie par Lyon, puis par quelques autres métropoles. Est-ce la présence des sièges sociaux des grands groupes dans la capitale compte pour expliquer cela ?

Non, car dans notre index nous valorisons seulement le tissu productif, à l'exclusion du tertiaire. L'autonomie d'un territoire que nous mesurons dépend ainsi de sa capacité à s'inscrire dans l'ensemble de la chaîne de production répondant à ses besoins. Les bons résultats de Paris et d'autres métropoles dépendent donc plutôt de l'étendue et de la densité économique de leurs aires urbaines. Mais la partie la plus importante du classement est celle qui dé-corrèle l'autonomie des villes de leur taille, puisqu'elle montre les territoires qui sur-performent. C'est le cas de Cholet qui, 73e aire urbaine française, figure pourtant à la 11e place en termes d'auto-production.

Deux atouts sont nécessaires pour atteindre de tels résultats : un tissu industriel diversifié, mais aussi la présence de véritables filières locales permettant de multiplier les échanges sur le territoire. Au cœur du triangle dynamique des villes de Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon, Cholet affiche justement un équilibre entre fleurons industriels, PME et ETI, startups, ainsi qu'une véritable culture entrepreneuriale. D'une manière générale, l'arc Ouest-Sud, s'appuyant sur des économies plus diversifiées qu'en moyenne, semble compter davantage de villes fabricantes. Au contraire, les aires urbaines du quart Nord-Est, avec une forte histoire de spécialisation industrielle, présentent moins de capacités d'auto-production.

La désindustrialisation de l'économie française depuis les années 70 est donc la cause de cette perte d'autonomie des territoires ?

Oui, mais l'enjeu n'est pas d'affirmer que c'était mieux avant. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de relocaliser la production sans pour autant réinstaller de grandes usines en promouvant des modèles plus petits et circulaires.

Par rapport à d'autres pays, comment se situe la France ?

Nous travaillons sur des outils de comparaison précis, mais un travail déjà réalisé aux Etats-Unis permet de constater que globalement les zones urbaines américaines sont plus productives que celles françaises. Globalement, en France, le niveau d'autonomie des villes est plutôt bas : en moyenne, elles ne produisent que 3,1% de la valeur des biens consommés par leurs habitants. Or, Los Angeles affiche 10 points plus que Paris, qui pourtant atteint 8,7%.

Les villes américaines sont souvent moins denses. Est-ce que cela joue ?

La différence vient moins de l'usage du foncier que de la présence d'une culture de la diversité économique. Mais si la fabrication en ville doit être micro, c'est justement aussi pour des raisons de foncier. Et réinstaller la fabrication en ville exige d'innover aussi dans la manière de penser l'espace.

Votre rapport le souligne : nombre d'initiatives surgissent déjà sur le terrain. Mais que peuvent faire les pouvoirs publics pour promouvoir ce changement ?

La clé est justement de changer de mentalité dans la manière de concevoir les politiques économiques. Un rapport de 2017 de la Caisse des dépôts relatif à l'accompagnement de l'entrepreneuriat territorial le montre bien : les anciens outils, fondés sur le foncier et les aides fiscales, ne suffisent plus. Il s'agit désormais d'innover, en misant aussi sur des démarches d'accompagnement et mise en relation. A Knoxville par exemple, dans le Tennessee (Etats-Unis), la mairie a formé un "conseil de production locale" composé d'artisans, artistes et petits producteurs.

Les meilleurs incubateurs sont d'ailleurs aujourd'hui ceux qui utilisent les ressources locales et promeuvent la transversalité : c'est le cas du Brooklyn FoodWorks, financé par des fonds publics mais géré par un acteur privé, qui permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits parfois fabriqués seulement 24 heures auparavant à proximité. Et les meilleures startups de demain sont celles qui sauront conquérir une globalité de marchés locaux, éventuellement via des partenariats avec de plus gros groupes, qui peuvent entraîner les plus petites structures.

Propos recueillis par Giulietta Gamberini