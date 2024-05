Armel Le Cléac'h, l'homme qui fera traverser l'Atlantique à la flamme olympique

La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était le 8 avril, jour de l'annonce des participants de la traversée de Brest à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à bord du « Maxi Banque populaire XI ». Au courant du casting depuis son retour de l'Arkea Ultim Challenge début mars, Armel Le Cléac'h connaissait Marie-José Pérec via les Étoiles du sport, les autres non. « Le contact a été facile » avec l'ex-Miss France Marine ­Lorphelin, l'auteur à succès Alexis Michalik et le chef étoilé Hugo Roellinger, qui compléteront l'équipage en compagnie du skipper Sébastien Josse et d'un « mediaman » (chargé de la communication).

Les questions ont fleuri. A-t-on le droit d'emporter un livre ? (Oui.) De la musique ? (Oui.) Comment vont-ils dormir ? Un groupe WhatsApp a été créé dans la foulée pour prolonger la discussion. Marie-José Pérec et Armel Le Cléac'h se retrouveront mercredi à Marseille pour l'arrivée de la flamme. Alexis Michalik a convié ses futurs compagnons de voyage à voir sa pièce, Passeport, qui se joue au théâtre de la Renaissance à Paris, mais pour que les emplois du temps s'accordent...

Lire aussiMarie-José Pérec : « Ramener la flamme olympique à la maison ! »

Pour la navigation et la formation sécurité accélérée, il faudra attendre fin mai dans le Morbihan. Jusqu'au 24, « Maxi Banque ­populaire XI » est en chantier. Un arrêt obligatoire après le premier tour du monde en solitaire sur des Ultim, que Le Cléac'h a bouclé en 56 jours et en 3e position avec deux arrêts au Brésil et « beaucoup de stress ». À l'arrivée, le skipper breton se répétait : « Plus jamais ça ! ». Au bout de quelques jours : « Pourquoi pas ! ». Comparée à ce qu'il a vécu, l'aventure olympique lui fait penser à La Croisière s'amuse : « On change de registre », sourit-il, même s'il prend tout cela très au sérieux.

Le mal de mer, un sujet

Rayon météo, pas de risques majeurs de gros temps comme l'hiver : sur huit jours de traversée, il devrait y en avoir « quatre ou cinq de vent portant ». « Mais on peut avoir du mauvais temps à Brest et partir avec une dépression dans le golfe de Gascogne. Là, on ne prendra pas trop de risques... » Notamment celui de laisser un novice barrer alors que « l'idée générale est que tout le monde participe aux manœuvres ». Le Cléac'h estime « très important » de déterminer avec justesse les deux équipages de trois personnes qui vont se relayer pour les quarts. « Il peut y avoir des craintes quant à la promiscuité dans un espace confiné », poursuit-il. Autre sujet : le mal de mer. « Je crois qu'Alexis est sensible, Marine aussi a priori. On va voir sur les premières heures ».

Lire aussiJO 2024 : ces frères jumeaux qui ont tracé l'itinéraire de la flamme

Le profil des invités pousse un peu facilement à répartir des rôles : médecin, Marine Lorphelin pourrait soigner les éventuels bobos et Hugo Roellinger se mettre aux fourneaux. « En a-t-il envie ? Pas sûr », souffle Le ­Cléach à propos de celui qui confiait à sa femme rêver de traversée transatlantique juste avant d'être sollicité. Le vainqueur de la dernière Transat Jacques-Vabre (en duo avec Sébastien Josse) a juste dit à Marie-José Pérec qu'elle serait responsable de la flamme en tant que première relayeuse en ­Guadeloupe. « Si elle veut qu'elle soit allumée en ­arrivant », plaisante-t-il. Posée sur un support adapté, la lanterne trônera au centre de la zone de vie. Il faudra l'alimenter en gaz « deux fois par jour ».

Le « Maxi Banque populaire XI » arrivera le 15 juin aux aurores et reprendra la mer dès le lendemain, direction la Martinique, avec cinq autres personnalités à bord, dont Laura Flessel et Tony ­Estanguet.