JO 2024 : où en sont nos têtes d'affiche ?

MARCHAND SUR SA LANCÉE

Natation

Loin de la France, Léon Marchand continue d'époustoufler. Ce fut le cas au début du mois en compétition universitaire aux États-Unis avec les Arizona State Sun Devils : trois courses remportées, des temps qui pèsent. Tout roule pour celui qui est devenu cet été au Japon le nageur français le plus titré aux Mondiaux (trois médailles d'or, plus deux en Hongrie en 2022) et a effacé des tablettes le dernier record qu'il restait encore à Michael Phelps (400 mètres quatre nages). Le Toulousain de 21 ans est devenu la plus grosse certitude du sport français. Il aura tous les atouts de son côté à Paris, ses deuxièmes Jeux, puisqu'il pourra être épaulé par son entraîneur, l'Américain Bob Bowman.

AGBEGNENOU SE TESTE

Judo

La double championne olympique de Tokyo (- 63 kg et par équipe) s'apprête à renouer avec la compétition aux championnats d'Europe à Montpellier (du 3 au 5 novembre). Mais une autre actualité l'a rattrapée cette semaine : accusée par le site Streetpress de louer un appartement dans un état indécent, la judokate a dû publiquement clamer sa « bonne foi ». Pour décrocher son cinquième titre européen en individuel, elle devra « faire abstraction » du contexte. Elle reste sur du bronze au Masters de Budapest cet été après un sixième sacre mondial en mai au Qatar pour fêter son retour post-maternité ; elle a accouché d'une fille en juin 2022. Montpellier sera éclairant sur le chemin de Paris.

MAYER DOIT SE QUALIFIER

Décathlon

Dans les rayons des librairies, Kevin Mayer tient la forme : cette semaine est paru son livre coécrit avec Michel Cymes (Bougez plus, vivez mieux !), dont il assure la promo. Sur la piste, le décathlonien de 31 ans se remet de la blessure au tendon d'Achille qui l'a contraint à l'abandon lors des Mondiaux de Budapest fin août. Un scénario qui le place dans la même configuration qu'avant Tokyo : il n'est pas encore qualifié. Pour Paris 2024, l'athlète tricolore doit composter son ticket en participant à un décathlon. Il y a quinze jours, le double champion du monde (2017, 2022) a organisé une initiation à sa discipline pour 250 élèves du lycée français de Bruxelles. Puis il s'est rendu au stage de l'équipe de France à Saint-Malo.

MYSTÈRE RINER

Judo

Qu'il fasse l'impasse sur les championnats d'Europe de Montpellier, c'était prévu. Mais le colosse devait s'aligner au Grand Chelem d'Abou Dhabi ce jeudi et, selon nos informations, il n'y sera pas. Depuis son onzième sacre mondial en mai, qui lui a pompé beaucoup d'énergie, Teddy Riner, 34 ans, n'a pas fait de combats officiels. Au lieu de s'aligner sur le Masters de Budapest, il a mis à profit le mois d'août pour se plonger dans des stages, technique en Italie puis physique en Guadeloupe. Il s'est aussi rendu au Maroc, aux Comores. Dans les événements à venir sont, en l'état, prévus un tournoi en Australie en novembre et la Ligue des champions avec le PSG en Serbie en décembre. S.C.