Apprendre une langue pour les affaires, mode d’emploi

L'anglais commercial est incontestablement la seconde langue la plus utile professionnellement : il s'agit de la langue la plus parlée dans le monde, avec plus de 1,75 milliards d'individus la pratiquant en 2012, soit 1 personne sur 4 sur notre planète, d'après la Harvard Business Review. L'anglais est également la langue globale des affaires : une multitude d'entreprises en ont fait leur langue officielle, et la grande majorité des conférences internationales l'a adopté comme langue principale.

Vous souhaitez donner un coup d'accélérateur à votre carrière, mais votre anglais des affaires laisse à désirer ? Il existe aujourd'hui une multitude de manières d'apprendre l'anglais professionnel et d'améliorer votre vocabulaire en anglais des affaires. Cours traditionnels, apprentissage à distance via une application ou ordinateur, ou encore immersion culturelle via la télévision ou la radio... ce ne sont pas les options qui manquent !

Comment apprendre l'anglais professionnel, ou une autre langue pour les affaires

Prendre des cours de langue

Prendre des cours particuliers avec un prof de langues reste l'une des méthodes les plus efficaces pour progresser rapidement. Bénéficier de la structure d'un cours est idéal pour poser des bases solides, et obtenir un accompagnement personnalisé véritablement adapté à vos besoins.

Votre emploi du temps est surchargé ? S'il n'est pas toujours évident de trouver un créneau pour se rendre dans une salle de classe chaque semaine, les nouvelles technologies permettent désormais de lever ces barrières physiques, via les cours de langue par appel vidéo en ligne.

Vous pouvez notamment opter pour les meilleurs professeurs de Preply : via cette formule, vous disposerez ainsi d'un maximum de flexibilité, et d'un canal de communication direct avec votre enseignant, à tout moment, où que vous soyez.

Le gros point fort des cours de langue classiques est qu'ils sont normalement éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation), à condition que le test de fin de formation soit certifié par le TOEIC, le LINGUASKILL Général & Business, ou encore le First Certificate de Cambridge. Concrètement, cela signifie que vous pourrez alors apprendre l'anglais professionnel gratuitement.

Apprendre une langue en ligne via une application ou un logiciel

Envie de mettre à profit votre temps de transport quotidien ? A la recherche d'une solution d'apprentissage mobile pour combler les temps morts ? Les applications d'apprentissage des langues devraient vous plaire ! Duolingo, Babbel, Busuu... il en existe des dizaines, toutes plus ludiques et interactives les unes que les autres, et bien souvent téléchargeables gratuitement.

Ces apps sont particulièrement plébiscitées pour tout ce qui touche au vocabulaire et à la grammaire, mais présentent en revanche encore quelques lacunes en ce qui concerne le travail de l'expression orale. Dotées d'outils de mesure de votre progression, elles sont idéales pour se remotiver en évaluant le chemin parcouru.

Si vous préférez une méthode plus complète et structurée, les logiciels d'apprentissage de langues sont faits pour vous. Les deux leaders du marché, Rosetta Stone et 7Speaking, proposent des formations linguistiques professionnelles, avec la possibilité de contacter un véritable professeur pouvant répondre à vos éventuelles questions.

S'immerger dans la culture locale grâce à la télévision, la radio ou les journaux

Retourner sur les bancs de l'école, très peu pour vous ? Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de faire d'importants progrès en langue étrangère en regardant la télévision ou en écoutant la radio.

Pour apprendre l'anglais des affaires, choisissez de préférence des films tels que The Social Network, Wall Street, ou Enron: The Smartest Guys in the Room, plutôt que des comédies romantiques.

De la même manière, écouter la radio anglaise est une excellente manière d'assimiler sans efforts la prononciation de la langue, son intonation et son rythme. Préférez des stations d'informations telles que la BBC Radio, Voice of America ou encore la radio de Bloomberg, sur lesquelles la prononciation est claire, et où vous retrouverez le vocabulaire du monde des affaires.

Vous êtes plutôt podcast pour leur accessibilité et leur souplesse ? Il en existe une multitude spécialement conçus pour apprendre l'anglais ! C'est notamment le cas de BBC The English We Speak ou Business English Pod.

Si vous préférez la lecture, choisissez des publication spécialisées dans l'actualité économique, telles que Forbes ou The Economist.

Gardez bien à l'esprit que l'assiduité est essentielle pour que cette méthode porte ses fruits. Il est conseillé de regarder, d'écouter ou de lire en anglais un minimum de 15 minutes par jour, chaque jour. C'est le temps nécessaire pour le chunking, le fractionnement de l'information pour une meilleure mémorisation.

En conclusion

C'est décidé, en 2020 votre bonne résolution est de véritablement améliorer votre anglais pro ? Que vous optiez pour les cours traditionnels, les applications d'apprentissage des langues ou l'immersion culturelle via la radio, la télévision ou les journaux économiques, l'essentiel est de se lancer !

Vous maîtrisez déjà l'anglais et avez envie d'ajouter une corde supplémentaire à votre arc ? Être trilingue est un avantage indéniable pour se démarquer dans un monde des affaires de plus en plus multiculturel.

Vous pourriez choisir d'apprendre le mandarin, langue parlée par près d'un milliard de personnes, et porte d'accès à la Chine, marché économique en pleine expansion. L'espagnol, parlé par 500 millions d'individus, et idéale pour toucher l'Amérique du Sud, présente l'avantage d'être facile d'accès grâce à ses similitudes avec le français. Et pourquoi ne pas apprendre le russe, qui compte 300 millions de locuteurs dans le monde ?

Quel que ce soit votre choix, apprendre une langue pour les affaires est une excellente manière de booster son profil tout en acquérant de nouvelles compétences utiles aussi dans votre vie perso.