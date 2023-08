Banque en ligne – Alliée du quotidien

Fortuneo, ou le succès avéré de la banque en ligne

Entité du groupe mutualiste Crédit Mutuel Arkéa*, Fortuneo représente 34 milliards d'euros d'encours depuis 2020. La banque propose non seulement des produits bancaires classiques (comptes bancaires), mais aussi des solutions d'investissement en bourse, en matière d'assurance-vie et de crédit immobilier. Axée sur la satisfaction de ses clients, la philosophie de cette banque en ligne en a fait la meilleure banque en ligne 2023 (classement établi par Pricebank) et en fait une des banques les moins chères du marché. Proposant un large éventail d'offres, elle peut aussi se vanter d'être la seule banque en ligne rentable en France.

Inventer un nouveau type de banque sans tout réinventer

En tant que banque en ligne, Fortuneo garde les objectifs d'une banque classique. Son engagement : permettre à ses clients de gérer leur argent avec pertinence, de bâtir une épargne dans le cadre de tel ou tel autre projet et de faire croître leur patrimoine.

Pour cela, Fortuneo tend à réduire les frais bancaires de ses clients en proposant des produits et des solutions adaptées. La qualité de la communication constitue un autre cheval de bataille pour cette banque. Là où certains pourraient penser qu'une banque en ligne ne peut offrir qu'un service minimum, Fortuneo prend le contrepied de certaines idées reçues en mettant l'accent sur la qualité de sa communication et une simplification de l'expérience client. L'effet est bénéfique : le client s'y retrouve, ne se sent jamais perdu, et bénéficie d'une relation basée sur la transparence. Cette bonne communication permet aux conseillers Fortuneo de proposer des solutions d'épargne et d'investissement variées (épargnes diverses, assurance-vie, etc.).

Des solutions compétitives pour les clients

Fortuneo souhaite fidéliser par des outils ergonomiques, une simplicité d'utilisation et une communication efficace entre conseillers et clients. La banque en ligne est aussi une référence en matière de tarifs. En 2022, les clients Fortuneo « n'ont payé que 7,11€ de frais bancaires en moyenne en 2022, soit encore moins que l'année 2021 (7,24 euros).

À noter : plus de 70% de clients n'ont payé aucuns frais bancaires (68,8% en 2021). Alors que le gouvernement a plafonné la hausse des tarifs bancaires à 2% pour 2023, Fortuneo a annoncé une nouvelle fois que sa grille tarifaire resterait inchangée... »

Fortuneo est aussi la seule banque à proposer l'ensemble de ses cartes gratuitement (sous conditions)***. Elle se distingue notamment sur les profils très haut de gamme en étant la seule banque en ligne à proposer gratuitement (sous conditions) la carte prestige World Elite.

Autres avantages significatifs : les ouvertures de compte avec carte bancaire se font 100 % en ligne et les opérations à l'étranger ne sont pas commissionnées (hors frais éventuels prélevés par l'établissement propriétaire du distributeur).

Des services digitaux nombreux et efficaces

Avec la démocratisation des smartphones et des applications, les outils des entreprises ont vite évolué, mais encore faut-il être à la hauteur. Fortuneo ne s'y trompe pas et propose à tous ses clients des outils ergonomiques qui facilitent la vie de tous leurs utilisateurs.

La banque offre à ses clients la possibilité d'augmenter leurs plafonds en temps réel et à n'importe quel moment, et ce, depuis le site internet comme depuis l'application mobile Fortuneo (sous réserve d'acceptation de Fortuneo). La rapidité est aussi de mise concernant les virements : ceux-ci peuvent être instantanés - le transfert d'argent s'opère dans les dix secondes - et gratuits.

Outre ces fonctionnalités qui permettent de gagner du temps et de valider des opérations instantanément, Fortuneo propose à ses clients un paiement sécurisé sur Internet grâce à un service de cartes virtuelles. L'application de la banque en ligne offre aussi la possibilité de visualiser les comptes de ses autres banques**, ce qui permet d'avoir un aperçu de ses finances depuis un seul et même endroit. Une aubaine pour une gestion efficace.

Mentions légales : Concernant les investissements en Bourse et l'assurance-vie : L'investissement en bourse et en assurance-vie présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Cette communication ne constitue pas un conseil en investissement de la part de Fortuneo.

***Carte gratuite et ouverture de compte gratuite :

Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat : Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard ou à débit différé : Gold CB Mastercard, Word Elite CB Mastercard). La délivrance de la carte est soumise à l'acceptation de la demande par Fortuneo et sous réserve de remplir les conditions d'octroi en vigueur. Gratuité sous réserve de remplir les conditions d'usage précisées dans les conditions tarifaires en vigueur. En l'absence d'une opération de paiement par carte (hors retrait au distributeur automatique de billets ou au guichet automatique de banque) par mois (pour les cartes CB Mastercard, FOSFO Mastercard et Gold CB Mastercard) ou de non-respect de la condition de flux mensuel (pour la CB World Elite Mastercard), des frais seront appliqués (voir Tarifs). Fortuneo se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires applicables à la carte. Le changement de gamme/débit de carte bancaire est soumis aux conditions prévues dans les conditions tarifaires en vigueur.

* Fortuneo est une marque commerciale de la société ARKEA DIRECT BANK, entité du Crédit Mutuel Arkéa.

** Sous réserve d'adhésion aux conditions générales d'utilisation du service et de l'éligibilité de l'établissement tiers teneur de compte.