Bleisure : la combinaison gagnante de Pullman

Le bleisure appartient-il au loisir ou au professionnel ? Le bleisure pousse à mêler l'aspect détente et l'aspect business puisque ce mot inventé de toute pièce n'est que la contraction anglophone de business et de leisure (loisirs).

Les nouveaux entrepreneurs et les indépendants souhaitent désormais travailler à n'importe quel endroit tout en pouvant à côté profiter, de moments de détente. Il s'agit d'un changement des habitudes parfaitement compris et maîtrisé par des hôtels comme ceux de Pullman qui ont depuis plusieurs années, fait le choix de proposer des solutions de renom pour les pratiquants de bleisure.

Un passage obligatoire au spa du Pullman Paris Centre - Bercy

En déplacement professionnel ou en vacances, l'idée reste la même : un hôtel avec un spa est toujours un plus indéniable ! Ce grand avantage n'est d'ailleurs pas seulement disponible au sein de destinations paradisiaques ou pittoresques puisque parfois, plusieurs hôtels en centre-ville ont pris l'habitude de proposer ces mêmes services au client. C'est notamment le cas du Pullman Paris Centre - Bercy, aussi habitué à accueillir vacanciers de la capitale que professionnels en déplacement. Pour ces derniers, le spa et de tels services de détente peuvent représenter une opportunité parfaite après une dure session de négociations ou tout simplement, une longue journée de travail.

Haute gastronomie pour vos repas professionnels au Pullman Paris Montparnasse

Les choses se font toujours mieux autour d'un excellent repas, c'est bien connu ! Désormais, certaines cuisines d'hôtel ont - au-delà de l'hôtel en lui-même - accueilli une certaine notoriété qui pousse bon nombre d'épicuriens à sans cesse venir profiter des mets, sans forcément être des clients de l'hôtel directement.

Difficile de ne pas le déceler autour d'un excellent repas ou même, d'un verre partagé au milieu d'un cadre unique et d'une vue époustouflante comme peut se targuer de proposer le Pullman Paris Montparnasse avec une vue iconique sur la capitale française. Lieu de nombreux échanges et de réunions, Paris et ses hôtels sont également un cadre parfait pour se détendre avant, pendant ou après ses obligations professionnelles.

Bouillon de culture au Pullman Paris Tour Eiffel

Tendance récente, le bleisure embarque également d'anciens aspects bien appréciés chez les professionnels. On pense par exemple à l'idée d'inviter un collaborateur à partager un verre ou un moment de détente après une réunion. Selon ce principe, le Pullman Paris Tour Eiffel propose un programme phare d'événements culturels tenus au sein-même de son établissement. Une occasion parfaite de voyager aux quatre coins du monde comme auprès du prestigieux spectacle établi en l'honneur du carnaval de Rio. Le tout, au pied de la Tour Eiffel.

Des moments de détente comme au Pullman Montpellier Centre

Partager un verre, passer un bon moment seul ou à plusieurs, piquer une tête dans la piscine entre deux réunions, profiter d'une vue magnifique ? Plusieurs hôtels comme le Pullman Montpellier Centre, tout juste rénové avec un accès privilégié à deux piscines et un luxueux spa.

Un séjour sportif et dynamique au Pullman Toulouse Centre Ramblas

Idéalement placé à proximité de la gare Matabiau, le Pullman Toulouse Centre Ramblas est également très proche des Ramblas. Un cadre idéal pour la marche et l'activité physique ! Et ce, d'autant plus que les professionnels résidant au sein des hôtels Pullman disposent d'une app dédiée au visionnage de cours de sports et à l'écoute de podcasts bien-être. Un esprit sain dans un corps sain, c'est l'adage des nouveaux entrepreneurs et des indépendants adeptes du bleisure.