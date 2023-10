Comment les logiciels peuvent aider les professionnels itinérants ?

Les spécificités des professions itinérantes

Les professionnels itinérants ont fort à faire pour réaliser les missions qui leur incombent, gérer leur planning et organiser efficacement leurs semaines de travail. Lorsque les travailleurs sont constamment en mouvement, mettre en place un emploi du temps devient très difficile. Il doit être pensé à la fois pour maximiser la productivité et réduire autant que possible les temps morts.

Les itinérants vont aussi devoir gérer leurs contacts et leurs clients. Pour chacun d'entre eux, les informations essentielles sont à connaître et des rendez-vous réguliers sont à tenir pour favoriser de bonnes relations. Autre point important, les frais de déplacement doivent faire l'objet d'une gestion rigoureuse sous peine de représenter un poids financier important. Toutes ces données nécessitent d'être accessibles en déplacement de manière simple et pratique.

Pour les professionnels, il est aujourd'hui indispensable d'être accompagné par des solutions automatisées permettant de gagner en productivité et en efficacité. Les logiciels Nomadia constituent à ce titre une aide notable.

Les solutions SaaS de Nomadia

Avec plus de 2 200 entreprises de toute taille utilisant les solutions de mobilité fournies par Nomadia, l'entreprise est aujourd'hui l'un des leaders du secteur en matière de logiciels destinés aux professionnels itinérants. Innovants et éco-responsables, ceux-ci ont pour but d'optimiser les déplacements et de simplifier l'activité des équipes terrain travaillant dans des secteurs variés. L'éditeur accompagne les professionnels désireux d'entamer leur transformation digitale, en mettant à leur disposition des solutions SaaS clé en main faciles d'utilisation.

Avec Nomadia, il est possible de planifier de manière avancée l'activité des itinérants jour après jour. Les applications proposées sont en mesure de simplifier la gestion d'un emploi du temps, en définissant une planification optimale pour la tenue de rendez-vous et la visite de clients selon les disponibilités et les localisations. La gestion des contacts (avec la possibilité de les synchroniser avec d'autres applications) est un atout certain pour favoriser les relations commerciales et gagner en performance. Au final, une promesse d'efficacité opérationnelle de 20 % est garantie avec l'utilisation de ces logiciels.

Des applications variées pour les itinérants

Les logiciels de mobilité intelligente Nomadia sont conçus pour répondre aux défis et enjeux rencontrés au quotidien par les professionnels nomades comme les commerciaux, les chauffeurs-livreurs et les techniciens. Les chauffeurs-livreurs pourront s'en servir pour optimiser leurs plans de tournée et réduire leurs émissions de CO2. Avec l'intelligence artificielle, les techniciens seront en mesure de définir le planning d'intervention le plus rentable. Pour ne jamais être en retard, des rappels automatiques avant les rendez-vous peuvent aussi être programmés.

Nomadia garantit un accès à distance aux données comme aux outils professionnels des itinérants, un moyen simple et pratique de disposer de toutes les informations utiles où que vous soyez. La connexion sur votre compte personnel depuis n'importe quel appareil connecté vous fera gagner un temps précieux. Vous apprécierez également les intégrations prévues avec des applications populaires comme Microsoft Office, Google Workspace et Salesforce.

Pour travailler dans les meilleures conditions, les professionnels nomades peuvent être accompagnés par des logiciels répondant à leurs besoins spécifiques. Nomadia leur fournit pour cela une solution complète, polyvalente et facile d'accès à tout moment.