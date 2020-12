Cours de l'or : faut-il acheter ou vendre de l'or actuellement ?

Quels facteurs pourraient influencer le cours de l'or ?

Suite à la crise sanitaire mondiale et à la crise économique qui en résulte, l'incertitude est de plus en plus forte concernant l'évolution de l'économie des puissances occidentales qui sont arrivés à maturité.

Au contraire, les pays d'Extrême-Orient, et plus spécifiquement la Chine et l'Inde, connaissent une croissance économique rapide. Ces nations nourrissent de plus en plus d'appétit pour le métal jaune.

La tendance de l'Or ne peut être que haussière puisque les salaires continuent à augmenter dans ces pays-là, alors qu'ils baissent en Occident : ainsi l'Or n'est pas particulièrement plus cher en extrême-orient.

Quelles tendances pour les autres marchés de valeurs ?

Si le prix du lingot d'or subit des hausses régulières, c'est aussi sans doute en réponse à la guerre des monnaies. Les devises ne flottent plus librement entre elles mais sont administrées pour améliorer les avantages compétitifs de chaque pays ; pour rendre les exportations meilleures marchés et pour accentuer la financiarisation de l'économie et faire face à l'agonie de l'industrie. Ce processus est contré par l'impression importante de monnaie par la banque centrale, de façon à minimiser la crise du Covid. Chaque monnaie est finalement dévalorisée. Ce phénomène a débuté dans les années 2000 et il ne cesse de s'accentuer.

Il n'existe plus aujourd'hui de corrélation entre l'économie réelle et la bourse, d'où un risque d'inflation forte, voire d'hyperinflation. Le pouvoir d'achat lié à chaque monnaie diminue peu à peu.

Pourquoi le cours de l'or est un indicateur important ?

Alors que les monnaies perdent de la valeur et que la bourse expose à des risques de plus en plus forts, l'or bénéficie d'un contexte plus que favorable. Les politiques menées par les différents pays, les aléas boursiers et économiques nous persuadent d'une hausse inévitablement de l'or : un parallèle doit être fait entre la baisse des salaires en occident amorcée par la perte de pouvoir d'achat des monnaies occidentales et la demande importante en Orient poussée par une hausse des salaires dans ces pays en croissance.

Plus le prix de l'Or monte ; et plus sa hausse sera rapide, voire exponentielle.

Quelles sont les options restantes aux occidentaux pour maintenir leur niveau de vie ? L'investissement dans des actifs à caractère international. 20% de la monnaie en circulation a été créé en 2020. La nature incorruptible et non-reproductible de l'Or en fait, sans aucun doute, le meilleur allié de l'épargnant pour les années à venir.

Hausse de la demande mondiale, baisse du pouvoir d'achat, l'avenir économique est incertain. L'Or semble être la lumière qui brille dans les ténèbres. Il n'est pas né de la volonté des hommes. En lui est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Si le monde le reconnaît, il apportera gloire et vérité.