Équipement de protection : un secteur en constante évolution

Une demande croissante d'EPI dans le domaine du BTP

Au cours de ces dernières années, le secteur du bâtiment et des travaux publics a connu une croissance fulgurante. Elle est accentuée par le développement constant de l'immobilier.

Hausse du nombre d'emplois dans le BTP

Le nombre d'emplois créés a augmenté de façon significative. Les statistiques révèlent que le BTP comptait 1 486 millions de salariés en France en 2021 [2].

Cela représente une hausse de plus de 3 % par rapport à l'année précédente. Bien entendu, cette progression semble être devenue une tendance étant donné que le nombre d'employés continue de croître. Bien que cela ne soit pas systématiquement évident, cette explosion du secteur du BTP agit directement sur celui des équipements de protection individuelle (EPI).

En effet, les employés du bâtiment et des travaux publics sont exposés à de sérieux risques d'accident de travail. Ils font donc partie de ceux pour qui les EPI, comme ceux disponibles sur le site www.vetdepro.com, sont indispensables.

Nécessité de plusieurs EPI dans le secteur

En tant qu'employeur dans la construction, vous aurez à fournir à vos collaborateurs des équipements comme les chaussures de sécurité. Elles sont conçues pour préserver les pieds des travailleurs en cas de collision avec des matériaux dangereux. Elles sont souvent composées de matériaux renforcés pour atténuer et absorber les chocs. Nous vous recommandons également de fournir des casques de chantier pour protéger la tête des ouvriers.

Les modèles avec bandeau de tête sont convenables et tiennent facilement en place. Il y a aussi ceux qui sont aérés pour assurer la sécurité tout en évitant les sensations de chaleur. Bien entendu, de multiples autres EPI comme les gants et les lunettes de protection sont utiles dans le BTP. Vous pouvez même fournir des vêtements comme EPI.

Il en existe qui sont spécialement confectionnés pour la sécurité en milieu professionnel. Dans cette catégorie, il y a les pantalons de chantier qui allient confort et praticité. Ils sont parfaits pour mettre vos collaborateurs dans les bonnes dispositions pour travailler sur un chantier. Ils accordent une bonne liberté de mouvement, sont aérés et résistent aux frottements. Dotés de multiples poches, ils aident les employés à se déplacer aisément avec certains outils.

Évolution des normes et diversité de l'offre

Les équipements de protection individuels ne sont pas conçus de façon hasardeuse. Leur fabrication est réglementée par des normes strictes que tous les professionnels du domaine doivent respecter. De plus, l'augmentation de la demande en EPI pousse les marques à redoubler de créativité.

Les normes de fabrication des EPI

Les normes de fabrication des EPI sont d'une importance capitale. En effet, ce sont elles qui garantissent l'efficacité des produits mis à la disposition des travailleurs. À titre illustratif, les casques de chantier doivent être conformes à la norme EN 397.

En plus d'être importantes, les normes ne sont pas figées. Bien au contraire, elles sont constamment revisitées pour rehausser le niveau de protection octroyé par les EPI. De plus, les méthodes de travail évoluent rapidement. Elles se perfectionnent et mettent en évidence de nouveaux risques grâce à des situations inédites. Ce sont autant de raisons qui exigent que les normes soient en perpétuelle mise à jour.

La diversité de l'offre

En dehors de la mise à jour des normes, le domaine des EPI évolue du fait de la concurrence des différentes marques. Celles-ci font toujours preuve de plus d'inventivité pour proposer des EPI innovants et conformes aux normes. Elles font le nécessaire pour se démarquer au maximum en apportant de nouveaux éléments aux EPI.

Les marques peuvent améliorer le confort, la résistance, et même l'esthétique des EPI. C'est la raison pour laquelle, pour des pantalons de travail par exemple, différents matériaux de composition sont envisageables. Il y en a qui sont conçus en coton, certains en polyester et coton tandis que d'autres comportent une partie d'élasthanne pour plus de souplesse.

La diversité de l'offre des équipements de protection individuelle peut aussi être expliquée par le perfectionnement des techniques de fabrication. De nouveaux appareils sont inventés et permettent d'innover dans la manipulation et la transformation des matières.

