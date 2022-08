Externaliser son CSE : Quels avantages pour l’entreprise ?

Cependant, toutes les entreprises et tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne et il est très fréquent de le remarquer lors de différentes discussions entre amis, par exemple. En effet, en fonction du nombre de salariés et des actions des CSE ainsi que du budget alloué ou non à ces entités, les avantages ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

Pour contrer ces inconvén;lkients (en guise de comparaison), il peut être grandement avantageux d'externaliser son CSE, comme avec la plateforme CSE Club Employés, habituée à offrir de grandes choses aux salariés. Quels sont les principaux avantages d'une telle externalisation ?

Se concentrer sur les autres actions du CSE

Nous avons toujours tendance à réduire le rôle et les actions du comité élu. Pourtant, il ne prend pas juste en compte les avantages culturels et sociaux délivrés aux collaborateurs, aussi agréables qu'ils puissent être !

Le comité social et économique possède en effet, d'autres rôles au sein de l'entreprise. Ils concernent des sujets extrêmement importants comme la sécurité ou la qualité de vie au travail, deux données prépondérantes dans le monde du travail.

En effet, le CSE a également pour rôle de défendre les intérêts des salariés, tout en gardant en tête la pérennisation de l'entreprise. Cela permet de faire des demandes cohérentes. Elles peuvent de ce fait, concerner les salaires, l'application des dispositions légales dans la protection sociale ou la remise à niveau ou même, le respect, des conventions propres à l'entreprise.

Avec un temps parfois faible en fonction du nombre de salariés alloué à ces tâches pour les membres élus, il est très complexe d'assurer la sécurité, la mise en avant des collaborateurs sur les sujets tout juste mentionnés et également, l'apport d'avantages sur le plan socio-culturel. Voici en grande partie pourquoi l'externalisation de la partie « comité d'entreprise » peut offrir un grand répit aux membres élus.

Ils peuvent permettre aux salariés de continuer de profiter de nombreux et grands avantages, tout en se concentrant de leur côté, sur les autres tâches de leur ressort. De plus, le fait d'externaliser le comité d'entreprise permet généralement d'offrir des avantages bien plus importants qu'en le gardant sous contrôle. Explications.

Offrir les meilleurs avantages aux salariés grâce à une plateforme CSE

Négocier des contrats avec des sociétés de culture et de loisir n'est jamais simple. De plus, il s'agit généralement d'un acte isolé pour un CSE qu'il convient de répéter à maintes et maintes reprises pour satisfaire l'ensemble des collaborateurs pour s'assurer de présenter une offre d'avantages aussi vaste que possible. En conclusion, il s'agit rapidement d'un casse-tête où, obtenir de réels avantages, n'est en rien évident et assuré.

Pour ces raisons, des organismes tels que Club-employés cité plus haut, se sont rendus incontournables auprès des entreprises et de leurs CSE.

En négociant à grande échelle des tarifs de groupes pour un grand nombre de clients, ils peuvent s'assurer de proposer une offre variée et d'autant plus intéressante pour l'ensemble des comités leur faisant confiance. Il s'agit là d'une assurance pour tous les collaborateurs de se voir proposer des tarifs exclusifs sur un nombre immense de domaines.

Pour organiser le prochain voyage du CSE, profiter d'un accès privilégié à certains spectacles ou tout simplement à une salle de sport à longueur d'année, l'externalisation d'un CSE est d'une grande aide pour les membres élus de cette entité au sein de l'entreprise.