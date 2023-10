Gestion des immobilisations : enfin un logiciel complet

Ce n'est pas le calculateur de ROI du logiciel Timly qui dira le contraire. Avant de s'intéresser aux fonctionnalités de ce logiciel, arrêtons-nous un instant sur la définition de gestion des immobilisations. On parle aussi de gestion d'inventaire, des actifs ou encore des stocks physiques. Dans ce flou artistique, on retrouve une évidence : il s'agit du processus qui consiste à gérer, suivre et administrer les actifs immobilisés d'une entreprise. L'objectif : une maîtrise complète des parcs (du parc informatique au parc matériel) qui ne laisse que peu de place aux erreurs de parcours (adieu aux pertes et vols de matériel, au suivi imprécis des performances...). Cette technique était jusqu'ici peu exploitée, ou bien au prix d'efforts faramineux. L'arrivée sur le marché de logiciels de plus en plus techniques et efficaces change la donne. Cet article se consacre à la référence en la matière : le logiciel de gestion d'inventaire Timly.

Gestion des immobilisations : pour qui, pour quoi ?

Timly est un logiciel de gestion des immobilisations pour toutes les entreprises. Pourquoi ? Car il s'adapte à toutes les structures, de la PME à la multinationale ; des secteurs du BTP à l'Aérospatial en passant par la Santé ou encore l'IT. Les assets inventoriés y sont tout aussi variés : parc informatique, mobilier, machines, parc automobiles, peintures... Timly est le logiciel de gestion des immobilisations de Sodastream, Sea Shepherd, Euromaster (Allemagne), Philips (Autriche) ou encore Isar Aerospace. Pourquoi choisir un logiciel de gestion des immobilisations ? Ce n'est pas (encore) une obligation légale, mais un incontournable pour les entreprises qui souhaitent contrôler et suivre leur parc matériel. Les bénéfices sont nombreux et concrets : plus de rentabilité, plus de sécurité, moins de place pour l'imprévu et les déconvenues.

Logiciel de gestion des immobilisations : zoom sur les fonctionnalités Timly

Voici un aperçu des fonctionnalités majeures du logiciel de gestion des immobilisations Timly : Assignement nominatif : Commençons par le commencement, à savoir l'assignement des immobilisations. Autrement dit : qui détient actuellement tel actif ? Avec Timly, vous pouvez vous attribuer des assets et savez exactement qui a emprunté l'imprimante portable (par exemple), quand. Planification : Vous pouvez également planifier les objets. Par exemple : vous prévoyez d'utiliser une machine en particulier, mardi prochain. Il vous suffit de la planifier sur le calendrier Timly en vous l'assignant. Et c'est plié. Elle vous est réservée. Géolocalisation en temps réel : Vous avez parfois besoin de savoir précisément où se trouve un objet. Ça tombe bien : dans Timly, vous pouvez accéder à la géolocalisation en temps réel des assets que vous avez inventoriés. Trackers IoT : Les trackers IoT connectés de Timly vous offrent de précieuses informations, captées en temps réel sur vos assets : performances, taux d'émission de CO2, niveaux de remplissage... Gestion des délais : Les assets aussi ont leur planning : dans Timly, vous pouvez retrouver toutes les échéances (notamment de maintenance) liées à vos immobilisations. Vous bénéficiez d'un aperçu complet ainsi que d'un système de rappel d'échéance par mail. Impossible, donc, d'oublier les délais et activités de vos actifs. GMAO : Une bonne gestion des immobilisations passe par un suivi précis des pannes et des opérations de maintenance qui en découlent. Le module de gestion des défauts et dommage de Timly permet de documenter (photos, factures, commentaires...), gérer et suivre tout ce processus. Auto-inventaire : Gérer les immobilisations de façon numérique est possible pour toutes les entreprises, y compris celles dont les employés sont en télétravail. Timly a développé un module d'auto-inventaire sur la demande de Sodastream, avant de le proposer à l'ensemble de ses clients. Ce module permet aux employés en télétravail de confirmer qu'ils possèdent toujours leur matériel et, le cas échéant, de signaler leur perte ou bien des défauts.

Un logiciel qui simplifie (aussi) la prise d'inventaire

Timly facilite le quotidien des entreprises jusqu'à leur prise d'inventaire. Avec un tel outil, le temps dédié à l'inventaire est considérablement réduit. En effet, Timly permet un processus d'inventorisation simple et efficace : tout se joue en quelques scans de code-barres et QR codes, sans l'intervention de terminaux externes. Timly est un logiciel de gestion des immobilisations conforme au RGPD, complet et connecté ; disponible sur tout appareil (smartphone, tablette, ordinateur), équipé d'une connexion à internet. La meilleure façon de se rendre compte de son efficacité, c'est de l'essayer. Vous pouvez réserver une démonstration en ligne (gratuite, sans engagement) directement sur le site de Timly.