Keyweo : L’agence de Marketing Digital à l’international

L'histoire de Keyweo

C'est en 2018 que Guillaume Bonnard (Spécialiste SEO, Développeur web full stack) et Guillaume Peltier (Spécialiste Acquisition & Fidélisation), animés par la même ambition de créer une agence de marketing digital, s'associent et se lancent en indépendants.

En 2020, avec plusieurs clients déjà convaincus et une croissance en pleine dynamique, la société voit le jour. Très vite, le développement à l'international apparaît comme une évidence : le marché espagnol est lancé.

La marque Keyweo sera déposée quelques mois après, créée d'un mix entre « key » (clé, en anglais), la clé de la réussite d'une stratégie digitale, « keyword » (mot-clé, en anglais), la base de toute bonne stratégie SEO/SEA, et "SEO", leur canal d'acquisition de prédilection.



Les services de l'agence

Le SEO (Search Engine Optimization) est l'ensemble des techniques permettant à une entreprise d'améliorer son référencement sur internet. Grâce au SEO, un site se place en tête des moteurs de recherche et est donc plus visible et visité. Le SEO est un joyau pour les entreprises qui peuvent donc développer leur nombre de clients ainsi que leur chiffre d'affaires.

Le SEA (Search Engine Advertising) quant à lui s'agit d'un type de publicité permettant aux entreprises de payer des emplacements payants sur les moteurs de recherche. L'entreprise paiera à chaque fois qu'un clic sera réalisé sur son annonce.

Le référencement est un monde complexe et en constante évolution. Les moteurs de recherche comme Google exigent de plus en plus une pertinence et une qualité parfaite dans le contenu d'un site internet. De plus, les concurrents sont nombreux et il faut savoir se démarquer.

Cela nécessite donc une expertise technique et une adaptation continue, ainsi qu'une compréhension fine du secteur et de la concurrence.

Tout ceci, les fondateurs de Keyweo : Guillaume et Guillaume l'ont bien compris. Avec plus de 10 ans d'expérience en référencement, ils mettent aujourd'hui, avec leur équipe, leurs compétences au service de leurs clients.

Le positionnement de l'agence

L'agence Keyweo propose un panel complet de services liés au référencement avec une expertise en stratégie Marketing Digital, SEO, Google Ads et Social Ads.

Le positionnement de Keyweo repose sur 3 piliers :

Expertise : contrairement à certaines agences 360, Keyweo a décidé de ne faire pour ses clients que les choses pour lesquelles elle peut fournir un haut niveau d'expertise.

Résultat : parce que l'objectif d'un bon référencement est une hausse du chiffre d'affaires, du nombre de leads... l'agence s'efforce de donner à ses clients le meilleur résultat possible en fonction de leurs objectifs.

Action : Keyweo ne se contente pas de donner des recommandations, elle met les choses en pratique et assure la production de contenus et de liens de qualité pour ses clients.

Et ceci a l'air de plaire à leurs clients. La preuve, Keyweo, c'est une croissance de +115% de chiffre d'affaires en 2021 et +100% en 2022.

Pour se différencier des nombreuses agences concurrentes, l'agence Keyweo a décidé de mettre l'accent sur la dimension internationale de ses projets. Son implantation à Barcelone, ville cosmopolite, lui permet de recruter des talents de tous les horizons et parlant de nombreuses langues. Au sein de l'agence, on trouve une vingtaine de consultants natifs français, espagnols, anglais, et même néerlandais... En bref, une équipe multiculturelle, passionnée et animée par le goût du challenge qui souhaite s'investir pleinement dans le développement de Keyweo et la réussite de ses clients.

Si vous aussi, vous souhaitez développer votre business en local ou à l'international, l'équipe Keyweo saura optimiser votre présence sur le web en optant pour des stratégies adaptées aux particularités de chaque marché.

Maximisez dès à présent vos chances de succès et atteignez de nouveaux marchés, et qui sait, peut-être un jour, le monde entier.

Infos pratiques

Site web : keyweo.com

Demander un devis gratuit ici.