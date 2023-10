KONA 2023 : quelles nouveautés pour la fin d’année ?

2023 est une année riche en nouveautés pour la marque, et avec la sortie du SUV urbain KONA Nouvelle Génération 100 % électrique, visible à l'adresse https://www.hyundai.com/fr/modeles/kona-nouvelle-generation.html, Hyundai propose un modèle vraiment différent. Retrouvez dans cet article tout ce qu'il faut savoir sur la voiture électrique à succès de la marque coréenne.

La gamme du SUV urbain Hyundai KONA

Le lancement en 2018 du Hyundai KONA 100 % électrique a fait grand bruit puisque c'était la toute première voiture électrique au monde à se positionner sur ce segment. Le succès a été au rendez-vous, avec une demande dépassant largement les prévisions et plus de 50 000 SUV urbains KONA Electric 2023 vendus sur les deux premières années.

Après un premier restylage en 2020, KONA a gagné en longueur (+40 millimètres) et a profité d'évolutions stylistiques donnant à cette voiture électrique une esthétique sobre et élégante. Au deuxième semestre 2023, Hyundai a lancé la production du SUV urbain KONA Electric Nouvelle Génération au Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) installé en République tchèque.

KONA Nouvelle Génération : pensé pour offrir une mobilité électrique en toute sérénité

Des lignes épurées et un design futuriste

KONA Nouvelle Génération 2023 est d'abord développé dans sa version voiture électrique. Ce choix illustre une nouvelle fois la stratégie de Hyundai d'accélérer l'électrification de ses gammes.

Le SUV urbain KONA Electric Nouvelle Génération affiche un look résolument futuriste. Son caractère sportif de crossover doit beaucoup à ses robustes moulures de passage de roue intégrant des feux à l'avant et à l'arrière, à ses panneaux latéraux aux lignes dynamiques et aux nombreux inserts chromés.

Cette nouvelle version se distingue par un intérieur plus spacieux et modulable, offrant un grand confort aux passagers et une plus grande facilité de chargement grâce au hayon électrique.

Des performances 100 % électriques accrues

Hyundai décline KONA Electric Nouvelle Génération avec deux batteries différentes, pour une autonomie et des performances améliorées :

Un premier modèle équipé d'une batterie de 65,4 kWh associée à un moteur électrique de 160 kW pour une autonomie exceptionnelle de 514 km (WLTP) ;

Un deuxième modèle d'entrée de gamme équipé d'une batterie de 48,4 kWh associée à un moteur électrique de 114,6 kW, pour 377 km d'autonomie (WLTP).

La marque couvre ainsi tous les besoins de ses clients en matière de mobilité et de performance.

Une impressionnante gamme de technologies avancées

Le SUV urbain KONA Electric 2023 vous propose une expérience exceptionnelle grâce aux nombreuses technologies intelligentes qui l'équipent. Ainsi il dispose d'un affichage intégré à double écran de 12,3 pouces permettant une navigation ergonomique et un grand confort d'utilisation, et de nombreux systèmes d'aide à la conduite innovants (ADAS) comme :

Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) ;

L'assistance active au maintien de voie (LKA) ;

La fonction de détection de fatigue du conducteur (DAW) ;

La reconnaissance des panneaux de limitation avec limiteur de vitesse intelligent (ISLA) ;

Le système de surveillance active des angles morts (BCA) ;

L'affichage caméra des angles morts (BVM) ;

L'assistance à la sortie du véhicule (SEW) ;

L'aide au stationnement via télécommande (RSPA).

Le SUV KONA Electric Nouvelle Génération possède également de nombreuses fonctionnalités agrémentant votre conduite et sécurisant vos déplacements, notamment, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent couplé au système de navigation (NSCC), l'assistance active au suivi de voie (LFA) et le système d'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA).