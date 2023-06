La renaissance économique du secteur de la menuiserie et du gros œuvre

Une reprise d'activité favorablement accueillie

En raison de la crise sanitaire de 2020, le secteur du bâtiment a connu une chute historique de son volume d'activité. Néanmoins, de nombreux secteurs enregistrent une forte demande et une croissance de l'activité sous l'impulsion des mesures incitatives concernant les travaux de rénovation énergétique. Voilà pourquoi, les matériaux de menuiserie sont particulièrement sollicités. Une situation favorable pour les 8 300 sociétés de fabrication sur le territoire français, mais également pour les 41 000 entreprises spécialisées dans la mise en œuvre.

Aujourd'hui, la fenêtre est un marché prometteur dans le domaine du bâtiment. C'est un élément clé dans le confort d'une habitation et de manière plus globale pour un immeuble. Par ailleurs, des menuiseries vieillissantes devront être remplacées pour réussir le processus de rénovation énergétique. Ce n'est donc pas étonnant de constater que les deux tiers des chantiers concernent des travaux de rénovation et plus particulièrement dans le résidentiel.

Des tendances favorables pour le secteur du bâtiment

Depuis 2022, le volume d'activité dans le domaine du bâtiment connaît une augmentation. Un constat s'appliquant aussi bien sur le second œuvre que pour les marques dans les gros œuvres. La progression s'explique par l'action conjointe des travaux d'amélioration d'entretien et plus particulièrement de la rénovation énergétique, mais également le dynamisme important de la construction de logements neufs.

Pour le moment, les tensions sont encore palpables pour les entreprises spécialisées du secteur à cause des difficultés d'approvisionnement, sans oublier la forte hausse des prix de l'énergie et des matériaux. Mais aussi l'effet conjugué de la stratégie zéro Covid ayant entraîné une forte demande à l'échelle mondiale. De plus, les conflits en Ukraine et la réduction des capacités de production en Chine ont rendu le marché difficile pour les entreprises de la filière du bâtiment.

Un marché économique en cours de progression

De nombreux indices indiquent une amélioration du marché du gros œuvre et de la menuiserie pour l'année 2023 et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Les acteurs impliqués dans les différentes filières ont su renouveler leur offre afin de s'adapter aux marchés, tout en proposant des produits de qualité dans le cadre d'une rénovation énergétique.