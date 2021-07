À Saint-Malo, le Big Tour de Bpifrance fait souffler le vent de l’optimisme

Alors que les grands containers jaunes du « Village des Partenaires » du Big Tour s'apprêtent à s'installer sur le front de mer de Saint Malo, le maire de la station balnéaire se réjouit d'accueillir la tournée pour la troisième fois : « Si les entreprises de notre territoire ont bien résisté à la crise, le tourisme d'affaires a rencontré de grandes difficultés cette année et il nous faut plus que jamais soutenir les acteurs économiques, explique Gilles Lurton. Le Big Tour est un événement fédérateur, qui attire beaucoup de monde et fait la part belle à l'optimisme. Personnellement, après une très belle saison 2020, je suis également très optimiste pour l'avenir économique de la région et je ferai tout mon possible pour que les Malouins et les visiteurs puissent continuer à vivre ici en toute sécurité sanitaire. »

Car si les vacanciers devront effectivement respecter les gestes barrières pour découvrir les nombreuses animations proposées de 15h30 à 23h (jeux, quizz, simulateurs 3D, chasse au trésor, expérience de réalité augmentée, animations musicales...), tout sera fait pour qu'ils attrapent le virus de l'entrepreneuriat et qu'ils prennent conscience de la richesse et de la diversité des entreprises françaises.

Soutenir la transition écologique des territoires

En donnant à voir les initiatives vertueuses des entreprises locales et nationales, la très riche programmation imaginée par Bpifrance et ses partenaires veut inciter les Français à porter un autre regard sur leurs industries, leur starts-ups, leurs structures culturelles et leurs savoir-faire « made in France ». « Le Big Tour, c'est un collectif de femmes et d'hommes qui aiment leur pays et qui font bouger les lignes, résume Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance. Mais c'est aussi un collectif d'aventures extraordinaires, de belles histoires entrepreneuriales françaises... ». Parmi toutes ces sources d'inspiration, les estivants découvriront les actions de petites et moyennes entreprises en faveur du climat, de l'emploi et de la solidarité.

À travers des animations joyeuses, festives et sportives, toutes les générations seront incitées à prendre conscience que la richesse d'un territoire tient à l'énergie et à la créativité de ses entrepreneurs. « À chaque fois qu'il faudra montrer que ce pays est fantastique, on le fera, s'enthousiasme Caroline Parot, présidente du directoire d'Europcar Mobility Group. Le Big Tour est une belle occasion d'aller à la rencontre des particuliers, mais aussi des PME et des PMI locales afin de leur montrer comment, dans un monde qui change, nous pouvons leur apporter de la valeur. ».

Concrètement, les 24 dates de la « tournée de la relance » seront autant d'occasions pour le groupe français d'expliquer que la location de véhicules se révèle plus économique que la possession de voitures individuelles qui sont stationnées la majorité du temps. Avec une flotte automobile de plus en plus « verte » (électriques, hybrides et hybrides rechargeables) et des services sans contact qui simplifient les procédures, Europcar entend bien ouvrir le dialogue sur un nécessaire changement d'usages, à l'instar de nombreux partenaires du Big Tour qui tenteront de faire évoluer les mentalités cet été !