Le Big Tour à Trouville : célébrer la relance économique

À proximité immédiate de Deauville, les touristes n'ont pas mis longtemps à revenir profiter de l'air marin de Trouville-sur-Mer, à seulement deux heures de Paris. Après plusieurs saisons compliquées pour les secteurs liés au tourisme, la municipalité accueille de nouveau ses estivants et constate que de plus en plus de résidents secondaires viennent s'y installer à l'année.

Une nouvelle dynamique

« Le Big Tour, c'est la France qui revit, l'espoir qui renaît, c'est la tournée des français pour les français et toutes celles et tous ceux qui viennent dans le plus beau pays du monde » : l'enthousiasme de Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance, concernant cette reprise économique est largement partagé par Sylvie de Gaetano, maire de Trouville-sur-Mer.

Elue en 2020, elle confirme, à travers la participation de sa ville au Big Tour, cette volonté de mettre en lumière le dynamisme entrepreneurial de sa commune après une année blanche particulièrement pénalisante pour l'hôtellerie, la restauration, le casino et les activités de service liées au tourisme, largement représentées sur la côte fleurie.

Depuis la fin du premier confinement, une nouvelle dynamique se dessine d'ailleurs sur son territoire. « De nombreux résidents secondaires en professions libérales s'installent durablement sur Trouville, de plus en plus d'enfants sont inscrits à l'école, c'est très encourageant pour notre économie » raconte Sylvie de Gaetano. Trouvillaise et magistrate au Havre, Madame La Maire est, à l'image de ses administrés, prête à de nombreux compromis pour profiter d'un meilleur cadre de vie.

Année record pour les artisans français

Au-delà de son dynamisme touristique et malgré l'absence d'industriels et de grandes entreprises sur le bassin trouvillais, les artisans normands du bâtiment célèbrent une année aux carnets de commandes bien remplis.

Présent sur plusieurs étapes du Big Tour et largement implanté dans l'hexagone, Kiloutou confirme le dynamisme des métiers du BTP, par les propos de son Directeur Général Pierre Knoché : « En tant que loueur de matériel et outillage pour les grandes entreprises, les artisans ainsi que les particuliers, nous faisons face à une reprise extrêmement rapide, notamment grâce aux subventions accordées pour les travaux de rénovation énergétique. Le verdissement de l'économie est aujourd'hui un enjeu majeur pour notre secteur. »

Faisant étape dans plusieurs bassins de recrutement, le Big Tour permettra à son partenaire Kiloutou de faire connaître ses métiers de techniciens, commerciaux ou encore conducteurs en vue des quelque 500 recrutements à assurer cette année et de 1000 nouveaux collaborateurs à recruter en 2022.