Big 2023, le rendez-vous XXL des entrepreneurs

Rassemblement incontournable des entreprises françaises, Big représente une occasion unique pour les entrepreneurs en herbe ou confirmés de se rencontrer, de partager et d'échanger pour développer leur business et leur réseau, comprendre les enjeux de demain et les tendances technologiques. Comme chaque année, cette neuvième édition rassemblera des créateurs d'entreprises, des start-ups, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes mais aussi tout l'écosystème qui accompagne au quotidien les entrepreneurs à chaque stade de leur développement. Placé sous le signe de la fierté, l'événement célèbrera le dynamisme des entrepreneurs, leur rôle essentiel dans la croissance de l'économie française, la réindustrialisation des territoires, la création d'emplois et d'industries plus vertes. « La fierté c'est ce qui donne confiance et la confiance c'est ce qui permet aux entrepreneurs d'aller toujours plus loin » souligne Julien Noronha, Directeur exécutif en charge de la communication de Bpifrance.

Optimiser sa visite en personnalisant son parcours

Accessibles sur la plateforme numérique de l'événement, neuf parcours thématiques permettront de répondre aux différentes attentes des visiteurs. Les 500 ateliers, conférences et masterclass ont pour objectif d'inspirer, de faire découvrir les marchés et les innovations de demain, les financements possibles, les méthodes et conseils pour développer son business à l'international. Le Festival des innos mettra en avant les grands enjeux de Demain, tels que mieux se protéger, bâtir les territoires de demain, réussir la transition énergétique, nourrir l'humanité, explorer les nouvelles frontières etc. soit 11 enjeux thématiques et 4 enjeux transverses, alignés avec le plan d'investissement France 2030, pour anticiper les mutations de l'économie et aider les entreprises à se préparer aux ruptures d'avenir.

Leaders mondiaux, artistes, patrons de PME et ETI emblématiques se succéderont par ailleurs sur le Bang, scène principale du Big, sur un format de 27 minutes. Ils partageront leur histoire et les grands sujets qui les animent, et notamment, celui de la fierté. Au cœur de la Place du village, la scène de l'Ampli accueillera des personnalités qui ont marqué l'année, des personnes influentes dans les secteurs des réseaux sociaux, du monde artistique, des start-ups... Venues de tous les horizons, elles témoigneront de leur accélération et de leur succès. « Que l'on soit sur le Bang à écouter les leaders mondiaux ou dans une Bulle à écouter les créateurs qui se lancent ou dans une autre pour écouter des PME ou ETI, on entendra à chaque fois des personnes qui parlent de moments de vie dans lesquels on se reconnaîtra forcément et notre perception en ressortira changée », s'enthousiasme Julien Noronha.

Des nouveautés aux contenus toujours plus utiles

Gigantesque espace de networking phygital, la Place des Rendez-vous sera dédiée aux rendez-vous individuels avec de potentiels partenaires. « Les entrepreneurs pourront accéder à des directeurs exports de business, des réseaux d'accompagnement à la création, des directeurs d'achat grand groupe ou encore des personnes de l'URSSAF » précise Julien Noronha. De nouveaux espaces collaboratifs comme La Ruche ont aussi été imaginés dans le but de créer ensemble des fresques autour de la transition énergétique et écologique ou autour du développement de l'entreprise. Des solutions adaptées aux problématiques des entrepreneurs seront par ailleurs présentées sur la plateforme pro et un "salon fierté" rassemblera les 30 clubs de sport dont les valeurs sont si proches de celles des entrepreneurs.

Autre exemple, l'Écho Avenir traitera des sujets liés aux enjeux futurs de la cybersécurité, de l'IA, de la transition écologique et énergétique et l'industrie 4.0 et permettra de déceler les opportunités associées pour mieux s'en saisir. La richesse des contenus et des possibilités de rendez-vous ont déjà su convaincre des milliers de personnes puisque 70 000 se sont déjà inscrites. « Au regard de la variété et la richesse des ateliers, je conseille vivement aux participants de préparer cette journée et de créer dès à présent sur notre site un parcours personnalisé qui répondra à leurs besoins afin d'y vivre de véritables opportunités de développement. Je suis un entrepreneur devenu un homme au service des entrepreneurs et pour moi aujourd'hui l'enjeu est que chaque entrepreneur trouve son utilité à l'événement » conclut Julien Noronha.

Lien d'inscription pour participer à Big ici