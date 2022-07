Big Tour à La Londe-les-Maures : l’industrie en fête

Pour la 14e étape de son édition 2022, le festival du dynamisme économique français de Bpifrance met le cap sur La Londe-les-Maures. Située dans la rade d'Hyères au bord de la Méditerranée, cette station littorale au passé industriel (exploitation minière de plomb et de zinc et fonderie) est devenue une destination de tourisme estival, avec ses plages et son port de plaisance - parmi les plus grands de la Côte d'Azur en capacité d'accueil -, au pied d'un environnement naturel préservé, le massif des Maures.

Rencontre avec l'écosystème de la mobilité

À l'occasion du Big Tour, la branche des services de l'automobile et de la mobilité sillonne les régions françaises pour promouvoir l'attractivité de la filière auprès du grand public.

L'organisation professionnelle qui représente les acteurs de l'automobile et de la mobilité Mobilians sera aux côtés de l'ANFA, du GNFA et d'IRP Auto pour valoriser la richesse de ces métiers en pleine évolution, les entreprises du secteur et ses actions dans toute la France.

« La mobilité de demain sera riche d'innovations », affirme Dorothée Dayraut Jullian, directrice des affaires publiques et de la communication.

Pour sa seconde participation au festival des entrepreneurs, Mobilians propose des animations grand public dans une approche pédagogique : simulateur de conduite avec les professionnels des auto-écoles, atelier de réparation du cycle... « Le vélo est en plein boom. Il y a une manne d'emplois sur les métiers de la réparation et de la vente de vélos », rappelle la directrice. De quoi susciter des vocations dans ce secteur engagé dans la transition écologique.

Coup de projecteur sur la French Fab

Acteur de la French Fab primé au CES 2019 (catégorie « Tech pour un monde meilleur »), Meersens entend contribuer à « redonner ses lettres de noblesse à l'industrie française ». Cette startup fondée en 2017 a vocation à établir un lien de causalité entre environnement et santé au travers d'outils de modélisation et de capteurs. « Aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0, dynamique, pourvoyeuse d'emplois, avec un fonctionnement beaucoup plus horizontal qu'avant », déclare le PDG Morane Rey-Huet, également Président des Conseillers du commerce extérieur Auvergne-Rhône-Alpes. « Nous avons tous les ingrédients pour faire de la French Fab un mouvement extraordinaire : les talents grâce à nos écoles, des écosystèmes incroyables grâce à nos entreprises, un système de R&D hyper favorable. ».

Pour l'entrepreneur, cette communauté est synonyme d'entraide, de stimulation et de convivialité : « Mon état d'esprit, c'est de gagner ensemble », affirme-t-il. En pleine transition écologique, Meersens est au carrefour de plusieurs coqs - le coq bleu de la French Fab, le coq vert, le coq rouge de la French Tech. « Tous les coqs s'enrichissent les uns les autres. Chacun peut trouver le coq qui lui correspond et contribuer à cette émulation vertueuse pour le rayonnement de la France à l'international. Nous sommes tous des ambassadeurs du coq français ! », s'enthousiasme le dirigeant. Un état d'esprit véhiculé par le Big Tour dans une ambiance conviviale.