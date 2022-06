Big Tour à Ajaccio : pas de vacances pour l’innovation made in France

Pour cette douzième étape, le Big Tour traverse la Méditerranée et installe son village d'entrepreneurs à Ajaccio. A la fois lieu de démonstration des savoir-faire français et espace de rencontre entre partenaires, clients et grand public, le Big Tour est une occasion unique pour ses participants d'élargir leur réseau et d'accroître leur notoriété, à l'image d'ACWA Robotics et d'Arkema, tous deux présents sur cette étape corse.

L'innovation au cœur des territoires

Avec son pôle R&D basé à Bastia et son pôle électronique et informatique à Aix-en-Provence, ACWA Robotics met toutes les chances de son côté pour infiltrer les réseaux souterrains d'eau de l'île et du continent. Grâce à ses solutions robotiques autonomes capables de cartographier et d'analyser l'état des canalisations d'eau potable, l'entreprise labellisée French Fab et Deeptech peut intervenir sans interrompre la distribution d'eau d'un réseau. En pleine préparation de la sortie en pré-série de son premier robot, ACWA Robotics compte bien faire rayonner le potentiel d'innovation de son activité lors de sa première participation au Big Tour.

Habitué aux événements Bpifrance et présent à cette étape corse, le géant industriel français Arkema continue de faire briller la French Fab sur son territoire et au-delà de nos frontières. Présent dans 55 pays grâce à ses 142 sites de production, l'innovation durable est au cœur même de l'ADN de l'industriel, dont les 222 brevets déposés en 2021 concernaient l'environnement à 90%. Groupe chimique spécialiste des matériaux avancés, Arkema développe autant des semelles haute performance à destination des sportifs que des étuis de rouge à lèvres biosourcés, en passant par la première pale d'éolienne 100% recyclable.

Un salon professionnel sous le soleil méditerranéen

« Pour une entreprise comme Arkema qui travaille surtout en B2B, participer au Big Tour, au French Fab Tour ou encore au BIG nous permet de nous faire connaître auprès du grand public et, surtout, des étudiants » insiste Frederic Cavicchi, médiateur scientifique chez Arkema. Avec près de 1600 embauches par an au niveau monde, le groupe est en perpétuelle recherche de talents pour étoffer ses équipes.

Bénéficiant d'un cadre estival à la fois festif et propice aux rencontres professionnelles, le Big Tour donne également la possibilité à ses participants d'enrichir leur réseau et de plus facilement provoquer de futures collaborations. « Le réseau de la French Fab et plus largement de Bpifrance, dont de nombreux acteurs se retrouvent sur le Big Tour, est essentiel pour accélérer notre développement, et c'est toujours plus simple de se rencontrer lorsque l'on participe à un même événement » explique Jean-François Guilderdoni, co-associé d'ACWA Robotics.